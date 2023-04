Por uso de drogas en chicos formarán a docentes en la detección precoz

sábado 15 de abril de 2023 | 6:05hs.

El uso de drogas legales e ilegales a edades cada vez más tempranas es una realidad acuciante en la provincia. No reconoce estratos sociales y se agudiza aún más en zonas de frontera, donde los cruces de un lado a otro son moneda corriente.



Ese estado preocupa y no sólo golpea a miles de familias sino que desde hace tiempo, y cada vez con mayor frecuencia, se hace presente en la escuela. Lo que antes eran casos aislados en los niveles superiores de la secundaria ahora también llegó a los últimos grados de nivel primario, donde cursan niños de entre 10 y 12 años, edades que coinciden con las del inicio del consumo en la tierra colorada.



Ante ese escenario, los docentes de Puerto Rico se vieron alarmados. Pidieron ayuda en un primer momento al municipio y éste a su vez derivó la cuestión al Ministerio de Prevención de Adicciones que junto al Ministerio de Educación, Salud Pública y áreas competentes del Poder Legislativo harán una intervención la semana entrante en esa comuna.



“Vamos a hacer este miércoles 19 una jornada intensiva en Puerto Rico. Esto surge a raíz de un pedido puntual del municipio porque los docentes estaban reclamando estrategias de intervención en las escuelas ante el consumo, nos pedían una charla, un evento, una sensibilización con preadolescentes y adolescentes. Para ello convocamos a alumnos de sexto y séptimo grado y toda la secundaria”, explicó al respecto Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones.



La tercera instancia -tras el trabajo con docentes y estudiantes- será un abordaje con la comunidad en general y abierta a todo público.



La jornada también servirá para la presentación de la ‘Guía de orientación para la intervención educativa en situaciones relacionadas al consumo de sustancias’, elaborada por un equipo interdisciplinario de profesionales.



“Nos parece un material sumamente importante y necesario para que los docentes y directivos tengan un instructivo de cómo actuar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, llega el chico intoxicado y en la guía se explica qué hacer. Si encontramos sustancias en la escuela se detalla cómo actuar”, comentó López.



El paso siguiente será emitir una resolución en conjunto con el Ministerio de Educación para que este instrumento sea válido para todas las escuelas de todos los niveles de la provincia de Misiones.



Alerta y capacitación

Más allá del proyecto institucional que pueda tener el establecimiento, la meta es que tanto la escuela como los docentes sepan cómo actuar ante situaciones que se encuentren frente al alumno.



“Lo que nos interesa a nosotros es la cuestión de la persona en sí. Si ya hay casos de chicos intoxicados o si hay una persona que está faltando mucho, ahí hay una alerta. Entonces queremos que ellos puedan detectar ese tipo de situaciones. Ahora, si hay presencia de sustancia y la sustancia es ilegal, tenemos que dar aviso a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones”, señaló y siguió: “Queremos brindarles esas herramientas para que ellos sepan cómo actuar”.



Luego comentó que la principal demanda en esta cuestión puntual es la de capacitaciones. Allí resaltan que la guía será de gran utilidad porque es “imposible dar abasto, estar en todas las escuelas de la provincia, en todos los niveles, donde hay 400.000 alumnos que están dentro del sistema. Por eso es una oportunidad para que esto sea un efecto multiplicador a través de la guía con herramientas”.



Del evento también será parte el médico toxicólogo Carlos Damín. Así el encuentro con los docentes será este miércoles de 8 a 11 en el Cine Teatro San Martín de Puerto Rico. De 14 a 16 habrá una charla destinada a alumnos en el polideportivo Cedemu de la misma localidad y a las 20 un encuentro con Damín destinado al público general, en el Cine Teatro San Martín.



Medir

Con los chicos, puntualmente, también se buscará medir el nivel de percepción frente al consumo. Para atraerlos se usarán pantallas gigantes, teléfonos y otras herramientas que vienen siendo trabajadas junto a la Secretaría Legislativa de Tics de la Cámara de Representantes.



De aquí hasta la finalización del primer semestre ya tienen agenda de trabajo en varios municipios como Candelaria, Fachinal y Garupá. Esto se da luego de haber ahondado el año pasado en otras comunas como Posadas, Oberá e Iguazú.



“También pedimos al Ministerio de Educación que se incluya en la currícula el tema de la prevención, porque no queda otra. Tenemos que tocar todos los niveles y todos los sistemas y la escuela es el lugar donde más pasa el niño durante la semana. Entonces es una gran oportunidad que se nos presenta para brindar esta herramienta”, finalizó.

Detalles de la Guía para las escuelas

Novedoso

Se presentará este miércoles en Puerto Rico y es la primera vez que en la provincia hay una guía de abordaje para detectar casos de consumo de sustancias en la comunidad educativa.

Actuar

Hay puntos de actuación sobre cómo proceder si se sospecha que entre el alumnado hay un consumidor habitual de sustancias y qué hacer ante la venta de estupefacientes.

Confidencial

Se resalta la importancia de la confidencialidad de los datos. La serenidad al abordar la situación, el registro de todo lo actuado y la comunicación con la familia o tutor.

Denuncia

Ante la presencia de sustancias tóxicas se deberá comunicar a la fuerza de seguridad más cercana o a la Dirección de Drogas peligrosas, para que se haga presente

en la institución.

En Misiones arrancan cada vez a una edad más temprana

El consumo problemático de sustancias que sirven como puerta de entrada a otras drogas aparece cada vez en chicos de menor edad. Así lo revelan datos difundidos desde el Ministerio de Prevención de Adicciones de Misiones, que recibe consultas desde edades más tempranas que años anteriores, teniendo una edad promedio de inicio entre los 10 y 12 años, aunque registraron consultas por chicos de hasta 9 años consumiendo marihuana en cigarrillos conocidos como porros.



En ese sentido, desde el Observatorio Provincial de Drogas anualmente se analizan las características de las personas que se acercan a solicitar ayuda en el Centro Manantial de la ciudad de Posadas.



“Es de destacar que cada vez son más bajas las edades de inicio de consumo, para el año 2021 se atendió pacientes a partir de 9 años de edad”, se detalló en el documento ‘Relevamiento de los Dispositivos de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y Adicciones en la Provincia de Misiones’, que cuenta con los indicadores más recientes sobre esta temática.



Rango comprometido

“Se puede observar también que el rango etario más comprometido se inicia a partir de los 12 años de edad hasta los 30. Es por ello que se necesita identificar los dispositivos que puedan atender no solamente a niños, niñas y adolescentes en situación de consumo, sino también poder trabajar fuertemente en la prevención de los que aún no lo hacen”, se aclaró en el mismo informe.



Mientras, más temprano los jóvenes comiencen a consumir alguna sustancia, mayores serán las posibilidades de continuar consumiendo en el futuro la misma u otras sustancias.



Además, el abuso de sustancias en la juventud puede contribuir al desarrollo futuro de problemas como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, problemas respiratorios y trastornos del sueño, entre otras patologías derivadas.