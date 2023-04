Benvenuto, sobre Jey: “Naturaliza la pedofilia”

sábado 15 de abril de 2023 | 6:00hs.

Lucas Benvenuto reapareció en los medios tras la denuncia mediática contra Jey Mammon, actualmente refugiado en España, lejos de los medios. El joven habló a corazón abierto en LAM (América) y se refirió al debate en torno a la relación que mantuvo con el conductor.



“Suponte que no me creas que fueron 14, está bien, fueron 16. Pero explicame cómo naturalizás la pedofilia entonces. Cómo es normal o cómo querés imponer que está bien lo que hiciste, que por dos años hay diferencia. Yo pienso que a veces la gente se hace la boluda, pero me doblaba en edad”, comenzó diciendo sobre el debate en torno a la edad que tenía cuando Mammon supuestamente abusó de él.



Sobre ese punto, Lucas enfatizó en que no miente: “Yo tenía la edad que dije que tenía, yo nunca mentí, pero estamos naturalizando la pedofilia si lo dejamos pasar”. “Me culpé mucho por no haberme dado cuenta antes, cómo no lo supe ver, pero bueno, pasa y no soy el único”, sostuvo al explicar por qué no contó antes su verdad.



Lucas Benvenuto dio detalles de la ley que impulsa, cuyo proyecto lleva su nombre: “Es para que no prescriban más los casos de abuso sexual infantil. Para mí hoy fue un día muy feliz dentro de todo lo que vengo viviendo. Van a llevar el proyecto al Congreso y tengo la esperanza que salga todo bien. Es hora de que estos abusos no prescriban más”.



“Con esta ley podría seguir buscando mi verdad. No es solamente para mí, va a haber muchas personas que se van a animar a hablar con esto y se va a correr el sinónimo de que denunciar está mal porque no vale la pena porque prescribió”, aseguró.