Rusia modificó el sistema de reclutamiento militar

sábado 15 de abril de 2023 | 6:02hs.

El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó ayer una ley que crea un registro unificado de los obligados a cumplir el servicio militar y modifica el proceso de reclutamiento, en plena guerra con Ucrania.



El texto, sancionado hace dos días por el Parlamento, prevé que los reclutas llamados a filas reciban la notificación de forma electrónica a través del portal de Servicios Públicos, en lugar de presencialmente, como era hasta ahora.



Una semana después de haberse emitido, la orden se considera entregada, por lo que el recluta deberá presentarse ante una oficina de alistamiento y no podrá salir del país hasta que no haya cumplido con ese trámite.



Además, pasado un plazo de 20 días sin notificarse, se le restringirá provisionalmente el registro de conducir, así como la posibilidad de comprar o vender inmuebles, abrir una empresa o solicitar un crédito.



Hasta ahora las órdenes de alistamiento debían entregarse en persona y muchos rusos conseguían eludir el reclutamiento negándose a recoger sus órdenes y huyendo al extranjero o ausentándose de sus domicilios. Con la nueva legislación, todo ruso movilizado “será considerado como refractario”, un delito castigado con pena de prisión, si “se niega a recibir su citación o si no es localizable”.