Un frente frío traerá mínimas de un dígito a la provincia

Finalmente luego de un tiempo inestable, caluroso y húmedo, se instalaría finalmente el otoño con temperaturas que descenderían hasta un dígito en algunas localidades de la provincia.



Daniel Fernández Catá, director de Alerta Temprana, dialogó con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 destacó que el tiempo estará en condiciones normales para la época del año.



“Va a haber un ingreso de aire frío a partir de la semana que viene, va a comenzar a transitar desde la Patagonia a partir del lunes y estaría llegando aquí a la provincia a partir del miércoles próximo y va a hacer descender las temperaturas. En Posadas tendríamos una mínima de 12º y en el interior de la provincia algunos grados menos, tal vez en la zona de San Pedro o Eldorado las mínimas podrían estar entre los 7 u 8 grados”, detalló el funcionario.



Además anticipó que con este frente de frío que pasó por la provincia se está afianzando el otoño hasta fines de abril, “así que las mínimas van a estar en 17º y las máximas en 27º, pero con esta anomalía de temperaturas para la semana que viene que serían más propias de junio o julio, con máximas que no estarían superando los 24º y va a durar tres días”



“Las lluvias van a continuar siendo más frecuentes. Aunque aquí en Posadas el tiempo está mejorando -por ayer-, hay mucha nubosidad, pero no habrá precipitaciones. Volveríamos a tener precipitaciones el domingo pero arrancaríamos la semana sin ellas pero no así el resto de la provincia”, aclaró Fernández Cata.



Por otra parte, informó que se anticipan cada vez menos tormentas porque el clima irá cambiando, “los frentes fríos van a ir sucediendo, pero cada vez con menos intensidad y se van a encontrar con un ambiente distinto y no creo que se vuelvan a repetir estas tormentas por momentos tan intensas”.



Y agregó: “Las temperaturas en el otoño estarán bastante más ajustadas a lo normal y con lluvias habiendo superado ese periodo de sequía producto de La Niña, se van a ir regularizando, así que para el trimestre estaríamos también en condiciones de normalidad”, finalizó.



Previsión para hoy

“Persisten las lluvias y lloviznas desde la madrugada que se extenderían hasta después del mediodía, restringidas a las zonas Centro y Norte, en esta última acompañadas por tormentas eléctricas”, explicaron desde Alerta Temprana.



Las pequeñas lloviznas alcanzarían entre 1 y 11 milímetros para las zonas Centro y Norte.



“Para el resto de la provincia se prevé mejora, cobertura de cielo variable y poco cambio en las temperaturas, a excepción del extremo sudeste provincial donde amanecería fresco”, expresó el organismo.



Los vientos continúan frescos soplando predominantes del sector Sur.



De este modo, la temperatura máxima en la provincia se estima en 27° para Puerto Iguazú -con 29° de sensación térmica-. La mínima sería de 13° en Apóstoles.



Por otro lado, desde el Ministerio de Ecología provincial informaron que gracias a las copiosas lluvias que cayeron en la jornada del jueves último, el índice de peligrosidad de incendios se mantiene bajo.

En cifras

