Los Nocheros despedirán a Kike Teruel con un show único en su historia y grandes artistas invitados

viernes 14 de abril de 2023 | 11:45hs.

Kike Teruel anunció tiempo atrás que dejaría Los Nocheros, después de haber sido parte de la agrupación durante 40 años. Ahora en las redes oficiales de la banda anunciaron que darán su último show con Teruel dentro de la formación.



La despedida de Teruel de su público se realizará el 30 de junio en el Arena de Buenos Aires y será el único show despedida. Desde sus redes sociales, Los Nocheros también confirmaron que habrá artistas invitados, aunque no revelaron nombres.

Las entradas ya se encuentran a la venta y la banda responsable de “Voy a comerte el corazón a besos” prometió a sus seguidores que esta presentación será “Un show único su historia, con grandes artistas invitados”. Los tickets se pueden conseguir a través de la página oficinal del Arena y los valores van desde los $4500 a los $16000.

La decisión de Kike Teruel de dejar Los Nocheros

Tiempo atrás, el cantante y líder de Los Nocheros expresó las razones por las que había definido dejar el grupo. “Mi decisión de retirarme de Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos. Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien”, expresó sobre su salida.

Y agregó: “Es simplemente dar un paso al costado para que mi persona busque su otra misión. Mi voz y mi corazón musical queda y muere en Nocheros”. En el posteo también aclaró que mantiene la buena relación con sus compañeros.

En cuanto a sus planes para el futuro, a pesar de la decepción de los fans, Kike no continuará con una carrera solista: “No voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”.

La tristeza de Los Nocheros tras la muerte de “La Moro”

Recientemente, la agrupación de folklore también enfrentó el duelo por la muerte de Noemí Cristina Laspiur, conocida popularmente como “La Moro”, quien fue esposa de Mario Teruel y también compositora de grandes canciones interpretadas por la banda.