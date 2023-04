Candidatos debatieron nuevas propuestas para el agro

viernes 14 de abril de 2023 | 6:00hs.

En la jornada de ayer, la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (Farm) llevó adelante un coloquio de políticas agropecuarias entre los candidatos a gobernador de la provincia, denominado Farm Forum.

Aunque fueron invitados los siete que siguen en carrera (tras la renuncia de Ninfa Alvarenga), asistieron tres de ellos, debido a cuestiones de agenda y otras situaciones que impidieron que los demás candidatos puedan estar presentes. Participaron Martín Arjol, de Juntos por el Cambio; Isaac Lenguaza, del frente La Fuerza de Todos; y Julia Perié, del Frente Amplio.

El evento se concretó durante la mañana en el hotel Austral de Dos de Mayo. Contó también con la presencia del ministro del Agro, Facundo López Sartori, y representantes de distintas asociaciones, como Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Darío Bruera, titular de la Farm; Adrián Luna Vázquez, ex presidente de la Farm y referente de CRA a nivel nacional; y el senador Héctor “Cacho” Bárbaro.

En la apertura del evento, Bruera y Chemes pidieron políticas agropecuarias a largo plazo. Resaltaron que “las medidas parche solucionan lo inmediato, pero no solucionan lo que necesitamos a largo plazo. El mejor político del mundo puede tener la mejor propuesta, pero si no tenemos confianza no lograremos cambiar”.

“Pido claridad y elaboración de proyectos creíbles. El sector agropecuario aporta el 70% de lo que tiene el país. De cada 100 pesos, 70 los pone el campo. Tratemos de darle las herramientas para que crezca, no le peguemos ni asfixiemos ni lo veamos como una fuente de recursos. No habrá alimentos si no hay productores”, exclamó Chemes.

Plataformas de campaña

Cada uno de los candidatos presentes pudo exponer su plataforma de campaña con propuestas sobre el agro y las problemáticas a las que se enfrentan el sector productivo hoy. En ese sentido, Arjol indicó que “es importante cambiar la dinámica de los últimos años, es clave. Tenemos que recuperar el modelo de cooperativa de trabajo, no el modelo de cooperativa de favor político. La provincia late en las chacras. Misiones es eso. Basta de pensar que Misiones tiene que ser una isla, debe estar integrada no aislada”.

Acompañado por la candidata a vicegobernadora Natalia Dorper y el candidato a primer diputado provincial Pedro Puerta, afirmó que “las cosas se inauguran cuando funcionan, no antes. Los números demuestran que en 20 años hay menos productores en las chacras y que la chacra dejó de latir”.

Por su parte, Lenguaza manifestó: “Hay que facilitar el acceso de los productores y al Ministerio del Agro, que está en el centro de Posadas. Esa es la propuesta, recuperar las Casas del Colono en toda la provincia y que funcionen como un centro de gestión para los productores”.

Además, entre otras de las iniciativas en torno a la temática, mencionó el reemplazo de plantaciones de té improductivas, creación el Banco del Fomento de Misiones con el fin de que se ayude al pequeño productor de Misiones a acceder a créditos y la compra de maquinaria para los colonos.

“Es clave la tecnificación y tener maquinarias agrícolas, al igual que la construcción de 50.000 casa de madera para toda la provincia, que es otra línea”, adujo.

En cuanto a Perié, expresó que, en lo que refiere a yerba mate, “entendemos que desde el Estado Nacional y Provincial se deben desarrollar acciones concretas que beneficien a la actividad yerbatera en su conjunto con la búsqueda de nuevos mercados internacionales y un tratamiento diferencial como economía regional”.

También habló sobre los caminos rurales: “La gran mayoría de los caminos rurales de nuestra provincia son de jurisdicción municipal. Existe una vasta red de caminos terrados por donde se transporta la producción primaria que generalmente no están en las condiciones necesarias para que sean una vía rápida y segura de transporte. Las municipalidades, generalmente, no cuentan con los recursos necesarios que les permitan dar una respuesta adecuada a esta problemática”.

“Es por ello que desde la Dirección Provincial de Vialidad, en conjunto con los municipios, llevaremos a cabo un programa de obras rurales que aporte desde el gobierno provincial los recursos económicos, técnicos, financieros y capacitación del personal municipal para reparar y conservar adecuadamente estos caminos", lanzó como propuesta.