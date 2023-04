Ruiz de Montoya: importante avance de luz y agua en comunidades mbya guaraní

jueves 13 de abril de 2023 | 16:52hs.

Las comunidades mbya guaraní en Ruiz de Montoya y localidades cercanas crecen día a día gracias a un arduo compromiso en el cual un grupo de personas ayudan con la obtención de agua, electricidad y otros servicios para los residentes.

En ese marco, Javier Allara, médico oriundo de Rosario, Santa Fe, está instalado en Ruiz de Montoya e inició el trabajo en las distintas comunidades. "El proyecto surgió luego de un trabajo en conjunto con la Unión Europea, primero algo pequeño y tras conocer las realidades en las diversas comunidades el abanico se abrió a algo más grande del que se comenzó", expresó el rosarino.

La tarea inicial incluyó a cuatro aldeas en la realización de huertas y algunas acciones con temáticas relacionadas a la salud, pero se expandió tanto que ahora alcanza a 16. Eso permitió a su vez ampliar los trabajos en cuanto a la infraestructura, educación y fortalecimiento económico de las comunidades, huertas y manejo de suelo. "A partir de julio del 2021 se dio inicio y ahora hay todo un equipo de trabajo en el cual se sumaron asesores comunitarios para que esté adaptado culturalmente y conseguir cosas que realmente ellos necesiten", dijo Allara.

En referencia a infraestructura, el médico resaltó que "los cables de electricidad no eran adecuados y había que mejorarlos, como así también la producción de agua". Tras ese objetivo "se bajó la luz en sitios donde no había y en el ámbito de la salud se destaca la nutrición, especialmente en los niños, por eso se trabaja con el agua segura, que no llegue con cloro, que sea apta para el consumo sin ser potable", resaltó.

En cinco comunidades ya finalizaron con los trabajos y en las demás, la misión se lleva en simultáneo. Hay algunas aldeas que esperan contar con el suministro eléctrico.

El profesional de la salud describió que son 5 comunidades que forman parte del distrito de Ruiz de Montoya y los demás están entre Campo Grande, Aristóbulo del Valle y Garuhapé pero que todos reciben el acceso a salud desde el municipio montoyense.

Para concluir, hizo una reflexión personal y contó sus sensaciones al integrar este equipo que está comprometido en la atención de los pueblos originarios. "Esto partió tras la visita que frecuentaba como médico en las aldeas, ver sus realidades de como consumían el agua y demás. Tuve el anhelo de ampliar el trabajo, de hacer un abordaje mas complejo y que indirectamente involucran a la salud, porque de hecho dos niños fallecieron por quedarse electrocutados por cables en malas condiciones y por eso es importante involucrarse un poco más y no solo llevar medicamentos, por eso al verlos a ellos acceder al agua o tener electricidad es gratificante", concluyó.