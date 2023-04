Intento de femicidio en Salto Encantado: "Si mi hermana no ponía su brazo la apuñalaba en el corazón"

jueves 13 de abril de 2023 | 13:34hs.

"Si mi hermana no ponía su brazo la apuñalaba en el corazón y para la Justicia no es suficiente como prueba. La verdad es que estoy indignada, por poco pierdo a mi hermana y nadie hace nada para que esto pare". Mucha angustia pero sobre todo bronca encierran las palabras de Blanca Cabrera, hermana de Mariana Soledad Cabrera (32), la joven madre que fue atacada a puñaladas por su ex pareja, Marino Ángel Dutra (39), en la localidad de Salto Encantado, hace exactamente una semana.

La víctima está en su casa del paraje Cerro Moreno, recuperándose de las lesiones en el cuerpo, pero muerta de miedo porque se enteró que la carátula de la causa pasaría de "femicidio en grado de tentativa y desobediencia judicial" a "daño y lesiones leves", lo que significaría la pronta excarcelación del acusado que estuvo prófugo en las chacras de la zona antes de ser detenido por la Policía.

Si bien por el momento permanece en prisión, su posible liberación sería casi una sentencia para la víctima, entiende Blanca, porque "está obsesionado con ella y no va a parar hasta matarla, ese tipo (por Dutra) está loco y el barrio entero es testigo de las amenazas que él hizo". Con certeza cree que en libertad, volverá a atacar.

Separados

La joven reseñó que hace alrededor de dos meses su hermana se había separado del hombre y en esa instancia solicitó una medida de restricción de acercamiento en razón de una denuncia por violencia doméstica, acoso y amenazas que había recibido.

"Ella lo había denunciado y pidió la restricción de acercamiento, pero él no aceptaba, quería volver con ella, pero toma mucho, se violenta y varias veces intentó pegarle", lamentó Blanca, revelando que la mañana del ataque su hermana estuvo a punto de perder la vida. "Después de que se defendiera anteponiendo el brazo, él sacó el cuchillo y la volvió a apuñalar en la panza", detalló y analizó: "Mi hermana es grande, fuerte, por eso no la mató, porque le empujó y logró escapar mientras él seguía con el cuchillo".

En este contexto de dolor, miedo e incertidumbre vive la víctima junto a su familia, bajo un riesgo constante. "No tiene nada que perder, la va a seguir a donde sea", expuso Blanca y pidió a las autoridades judiciales en cuyas manos está la causa "que sopesen la gravedad que significa dejarlo en libertad porque va a cumplir las amenazas que hizo".

No se podía acercar

Como viene informando El Territorio, el de Salto Encantado es un nuevo caso de extrema violencia contra la mujer perpetrado en Misiones por un sujeto que tenía prohibido acercarse a la víctima al estar vigente una medida judicial de restricción de acercamiento y en paralelo puso en relieve la ineficacia de este tipo de medidas.

Sin que importaran las consecuencias el violento se presentó en la vivienda de la mujer en la mañana del jueves santo y la hirió frente a su propio hijo, con claras intenciones de asesinarla. Después escapó y estuvo prófugo algunas horas hasta que fue capturado por la Policía.

Alerta desde el hospital

Posterior al hecho de sangre la guardia policial recibió la alerta desde el Hospital Samic de Aristóbulo del Valle, dando cuenta sobre el ingreso de la mujer con heridas de arma blanca.

Ya en el nosocomio, donde fue atendida, la propia víctima contó los detalles del ataque y acusó directamente a su ex pareja: Marino Ángel Dutra.

De acuerdo al diagnóstico médico, Mariana sufrió una herida punzocortante en el abdomen, que afortunadamente no dañó órganos vitales, y en el brazo derecho.

Con la colaboración del Comando Radioeléctrico de Aristóbulo, los uniformados de Salto Encantado comenzaron a buscar a Dutra en una amplia zona rural. Finalmente fue detenido y alojado en la dependencia a disposición de la Justicia.

Recién el último sábado, es decir, dos días después del ataque fue hallado el cuchillo con el que Dutra hirió a su ex pareja. Es de tipo carnicero, mango celeste y hoja de 20 centímetros, que el propio hermano del acusado detectó en el patio de su vivienda y alertó a la Policía. Fue reconocido por la víctima como el usado por el atacante.