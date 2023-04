Críticas a la Justicia tras liberar a implicados en el caso Ledesma

jueves 13 de abril de 2023 | 6:03hs.

Familiares y amigos de Antonio “Toñi” Ledesma (20), asesinado de un disparo en el abdomen, se manifestaron ayer frente a la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá en reclamo por el accionar del fiscal Elías Bys, quien impulsó el cambio de carátula de homicidio agravado a homicidio en riña y propició la excarcelación de los cinco imputados.

“El fiscal nos falta el respeto al decir que no admite que fue un asesinato porque los testigos relatan una ficción de una película de mafiosos, siendo que a mi hijo lo asesinaron de un tiro en la panza. Es una vergüenza”, subrayó Antonio Ledesma padre.

Según el progenitor de la víctima, en el pedido de cambio de carátula el fiscal Bys describió como “ficción” el aporte de los testigos presentados por la querella.

Como contrapartida, insistió con que “hay filmaciones entregadas al juzgado en las que se ve cuando llega la banda, todos armados y disparando. Y gracias a Dios no mataron a más personas”.

“A mi hijo no lo mataron en una riña. Él y sus amigos estaban festejando el pase a la final del campeonato de fútbol que jugaban y los asesinos pasaron provocando, se armaron y volvieron. Por eso, mientras que no vuelvan a cambiar la carátula no vamos a parar de pedir justicia”, remarcó Ledesma.

Los manifestantes se trasladaron hasta la fiscalía, sobre avenida De Los Inmigrantes y 25 de Mayo, esperando ser atendidos por Bys, lo que no sucedió.

De todas formas, el juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz, tuvo el buen criterio de recibir a los padres de la víctima, quienes le expresaron de primera mano su malestar por la liberación de los implicados.

“Venden drogas”

El homicidio de Toñi Ledesma se registró el 24 de septiembre del año pasado en el barrio Oeste de Campo Viera.

Por el hecho fueron detenidos e imputados Brígido M. (50), sus hijos Leandro (20) y Mauricio (17) M. y su yerno Kevin C. (22), quienes la semana pasada fueron beneficiados con la excarcelación tras el cambio de carátula.

El magistrado avaló el pedido del fiscal a partir de una serie de testimonios y videos que darían cuenta que Ledesma fue asesinado de un disparo en el abdomen en el marco de una pelea callejera.

Como contrapartida, desde un primer momento otras personas declararon que la víctima estaba con amigos en la vereda cuando fueron atacados a tiros por un grupo de personas que transitaban a bordo de un Chevrolet Vectra.

Fue así que casi de inmediato los agresores fueron identificados y la causa llegó a tener siete detenidos, aunque con el correr de la investigación la acusación decantó en cuatro.

En principio los sospechosos fueron imputados por “homicidio agravado por uso de arma de fuego y participación de un menor”.

Sin embargo, avanzada la instrucción la fiscalía solicitó el cambio de carátula a “homicidio en riña”.

“La Justicia está a favor de los delincuentes. A mi hijo lo asesinaron y los asesinos están libres, como si nada, caminando por el barrio y metiendo miedo como siempre”, indicó Norma Macena, madre de la víctima.

A su lado, su esposo agregó que “los asesinos de mi hijo tienen antecedentes y me hago cargo de lo que digo: venden drogas en el barrio. Muchos vecinos quieren manifestarse pero están amenazados por ellos”.

Temor a represalias

Si bien destacaron el gesto del juez Piriz en recibirlos, luego de la reunión los padres del joven asesinado expresaron su desconsuelo y disconformidad con los argumentos esgrimidos.

“Dijo que la ley los obligó a cambiar de carátula porque no pudieron identificar al autor del disparo que mató a mi hijo, pero son excusas porque hay videos del ataque y testigos que no sólo vieron quién disparó, sino que declararon e incluso lo identificaron, pero esos testimonios fueron desestimados”, indicó Ledesma.

El reclamo se trasladó hasta el frente a la Fiscalía de Instrucción Uno.

Quebrado por la angustia, expresó “es una injusticia, porque no hace siete meses que mataron a mi hijo y los asesinos están todos libres, entonces cómo confiar en la Justicia”.

Y agregó: “No es justo, no tiene fundamento que el juez y el fiscal hayan decidido liberar a los asesinos porque las pruebas están y están los testigos, pero a los que identificaron al que disparó no les tuvieron en cuenta. No hay lógica. No se puede creer en la Justicia”.

Asimismo, opinó que tras la excarcelación de los implicados no hay garantías para la seguridad de su familia.

“Le dije al juez que no dimensiona la magnitud de lo que significa dejarlos libres. En poco tiempo habrá un nuevo caso porque esta gente no tiene reglas, no tiene códigos, son una banda de mafiosos y siguen de la misma manera, y más ahora que están libres. Parece que la Justicia los ampara, que pueden matar y está visto ahora que no pasa nada. Se sienten intocables gracias al juez Piriz y al fiscal Bys”, manifestó.

“Mami, corra para la casa”

Los manifestantes marcharon con pasacalles y pancartas clamando justicia por Toñi Ledesma. Frente a la fiscalía se vivieron momentos de mucho dramatismo y la madre del joven asesinado no pudo contener sus lágrimas de desesperación.

“Nunca voy a aceptar lo que dice la Justicia. Mi hijo no murió en una pelea. Mi hijo estaba con sus amigos y los otros los atacaron a tiros. Yo estuve en el lugar de los hechos y declaré. Mi hijo y los amigos se defendieron. A mí me rozaron las balas y mi hijo alcanzó a decirme ‘mami, corra para la casa’. Fue un ataque salvaje, no fue una riña como dice el fiscal”, remarcó apesadumbrada.

También insistió con que “si los otros estaban armados y mi hijo murió de un tiro en la panza, no hace falta tener estudio ni ser muy inteligente para darse cuenta de que no fue una pelea. Fue un asesinato”.

Sobre el día del hecho, contó que su hijo estaba con amigos tomando una cerveza cuando algunos de los acusados pasaron en moto, insultando y amenazando.

En un momento le avisaron de la situación, fue hacia la esquina y vio a los agresores que se acercaban disparando.

“Les grité que iban a matar a alguien; le digo a mi hijo para ir a casa, él me dice que corra e intentó cubrirse con un árbol, pero no fue suficiente porque era una lluvia de balas”, recordó.



Los autores probados

Desde un primer momento los testigos apuntaron la responsabilidad del homicidio hacia los imputados, por lo que no existen dudas sobre la autoría del hecho, sí de las circunstancias.

El cotejo de los testimonios corrobora que los cuatro se movilizaban en el Chevrolet Vectra, dominio JHQ033, propiedad de Brígido M., mientras que sus hijos Leandro y Mauricio descendieron del auto portando armas de fuego y dispararon contra el grupo que integraba Ledesma.

En tanto, el cambio de carátula se basó en el relato de los acusados y de algunos testigos.

Al respecto, en su indagatoria Brígido M. declaró que “estaba mirando el partido de River cuando me llamaron para decirme que mi gurisada estaba en una pelea. Fui para ver y era un revoleo de piedras, pero no vi que mi gurisada tenía armas”.

Ya en el lugar trató de calmar los ánimos y logró retener a Mauricio, su hijo menor, quien después se dio a la fuga. También mencionó que llegó antes que la Policía, a pesar que varios vecinos habrían alertado a las autoridades sobre el descontrol en barrio Oeste.

Brígido M., conocido comerciante y contratista de yerba de Campo Viera, insistió en que no vio que sus hijos hayan estado armados. Siempre según su declaración, tampoco sabía que Ledesma quedó herido de muerte.

Es decir, el progenitor se desligó del hecho, aunque sí reconoció que sus hijos participaron de una supuesta pelea y fue a buscarlos.

Leandro y Mauricio M. fueron detenidos cuatro días más tarde en Colonia Oasis cuando pretendían escapar al Paraguay cruzando el río Paraná, según informó la Policía oportunamente.