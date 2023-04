El alcalde también le bajó el tono al conflicto

jueves 13 de abril de 2023 | 6:02hs.

“Yo les garantizo acá que no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos por el Cambio”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, durante un discurso que dio en el evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó ayer en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El alcalde buscó bajarle el tono al conflicto interno que se desató en JxC por su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, que provocó el enojo de Mauricio Macri y dividió al PRO.

No obstante, Larreta mantuvo su idea respecto a la medida que tomó. “Lo que hice es cumplir con la ley. Lo hice, lo sostengo y me hago cargo. En la Ciudad vamos a votar con la Boleta Única, es mi decisión y me hago cargo”, enfatizó.

El discurso de Larreta fue ante un auditorio de alrededor de 500 productores agropecuarios y empresarios vinculados al sector del campo, en el salón principal del Pabellón Rojo de la Sociedad Rural. El jefe de Gobierno fue el último orador de un evento en el que desfilaron un grupo de precandidatos a presidentes de la Nación de la oposición.

