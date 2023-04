El debate sobre la rebaja de energía para el Norte, en duda

jueves 13 de abril de 2023 | 6:02hs.

Luego de la frustrada sesión de la semana pasada, los bloques del Frente de Todos, Unidad Federal y Juntos por el Cambio se volverán a reunir en el recinto del Senado hoy para tratar el mismo temario que hace 7 días atrás no lograron consensuar e intentarán sesionar, algo que no ocurre desde noviembre pasado. Se supo en tanto que uno de los proyectos importantes para la región Norte del país, sobre el costo de la energía eléctrica, finalmente no sería analizado.

Sobre la sesión hasta ayer había rumores de que podría ser presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la previa a la sesión, ayer al mediodía, se realizó una nueva reunión de Labor Parlamentaria. Los jefes de los interbloques se encontraron para tratar de avanzar en la organización de la sesión en la que se debatirán varios temas como por ejemplo la aprobación de pliegos de jueces para Rosario y Córdoba y la Ley Lucio.

La oposición pretendía debatir una lista de siete proyectos de ley, además de seis pedidos de acuerdos para integrar lugares de la Justicia Nacional en las provincias de Santa Fe y de Córdoba. En total están el Certificado Único de Discapacidad, la Ley Lucio, la Ley de Cardiopatías Congénitas. El punto en conflicto entre JxC y el FdT es el proyecto de ley de Alcohol Cero que la oposición se niega a tratar. Sin embargo hubo acuerdo y finalmente será tratado.

Afuera del temario quedaron dos propuestas que estuvieron presentes durante la sesión pasada. Una que es reclamada por el bloque de UF y rebaja el precio de la energía eléctrica en las provincias del norte. Aunque no tiene despacho de comisión había sido incluida en el temario del Frente de Todos con la intención de forzar a Unidad Federal para que rompa el acuerdo que había logrado con Juntos por el Cambio para hacer caer la sesión.



Consenso para Ley de Enfermería

El tema que sí se acordó sumar y que no estaba en los pedidos de sesiones de ninguno de los bloques es la Ley de Enfermería del tucumano Yedlin. Con 199 votos, la Cámara Baja ya le otorgó media sanción a la iniciativa que apunta a favorecer la formación de calidad de enfermeros y enfermeras de todo el país que el senador tucumano presentó con Alberto Fernández y Vizzotti en junio de 2021. Luego los temas a tratar son de consenso pero la sesión esconde la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos por el control del Senado de la Nación, cámara que es fundamental para, entre otras cosas aprobar los decretos de necesidad y urgencia entre los que se destaca el que firmó el ministro de Economía, Sergio Massa, para realizar el canje de bonos.