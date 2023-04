Guerra de Ucrania se proyecta hacia 2024 y hay 354.000 bajas

jueves 13 de abril de 2023 | 6:02hs.

Hasta 354.000 soldados rusos y ucranianos murieron o resultado heridos en la guerra de Ucrania, que se está convirtiendo en un conflicto prolongado que puede durar mucho más allá de 2023, según un conjunto de documentos supuestamente provenientes de los servicios de inteligencia estadounidenses publicados en internet.

De ser auténticos, los documentos, que parecen evaluaciones secretas de Estados Unidos sobre la guerra, así como cierto espionaje estadounidense frente aliados de Rusia, ofrecen una perspectiva poco común de la visión de Washington sobre uno de los conflictos más mortíferos de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los documentos y algunos países, entre ellos Rusia y Ucrania, cuestionaron su veracidad, mientras que funcionarios estadounidenses afirman que algunos de los archivos parecen haber sido alterados.

Una evaluación del 23 de febrero de 2023, titulada ‘Battle for the el Donbás Region Likely Heading for a Stalemate Throughout 2023’, dice que es poco probable que Rusia pueda tomar esa parte del este de Ucrania. “La campaña de desgaste de Rusia en la región de el Donbás se dirige probablemente hacia un punto muerto, frustrando el objetivo de Moscú de capturar toda la región en 2023”, dice la evaluación sobre un mapa clasificado de las posiciones rusas.

“Estas tácticas han disminuido el ejército ruso y los arsenales de municiones a un nivel que, salvo una recuperación imprevista, puede agotar las unidades rusas y frustrar los objetivos de guerra de Moscú, dando lugar a una guerra prolongada más allá de 2023”.

Según una evaluación cotejada por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Rusia sufrió entre 189.500 y 223.000 pérdidas en total, de las cuales entre 35.500 y 43.000 murieron en combate y entre 154.000 y 180.000 resultaron heridas.

Ucrania sufrió 124.500-131.000 pérdidas totales, incluidos 15.500-17.500 muertos en combate y 109.000-113.500 heridos en combate.



Zelenski condenó decapitaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó ayer de “bestias” a quienes supuestamente decapitaron a soldados ucranianos mostrados en dos videos que aparecieron en redes sociales la semana pasada. Los videos parecen corresponder a hechos distintos: uno de ellos puede haber sido filmado muy recientemente, mientras que el otro, por la cantidad de follaje que se ve en el suelo, parece haber sido filmado durante el verano boreal. El primer video, publicado el 8 de abril en una red social prorrusa, fue grabado en apariencia por mercenarios rusos del grupo Wagner y parece mostrar los cadáveres decapitados de dos soldados ucranianos tendidos en el suelo junto a un vehículo militar.