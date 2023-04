Almirón: "Es un golpe duro, pero veo que hay muy buena actitud"

miércoles 12 de abril de 2023 | 20:47hs.

Jorge Almirón lamentó el resultado, pero destacó que "hay cosas positivas" a pesar de la caída en su debut como entrenador de Boca, tras la derrota por 1-0 frente a San Lorenzo, en condición de visitante, por la fecha 11 de la Liga Profesional.

En la conferencia de prensa, el técnico aseguró que haber finalizado "atacando" con uno menos "es una señal", dejó en claro que "los jugadores están dolidos" y afirmó que "hay cosas que hay que ajustar".

"El plantel tiene buenos jugadores. Venimos de dos derrotas. Perder dos partidos en Boca para cualquier jugador es un tema que duele. Hay mucho por mejorar. Viene un partido importante. Son jugadores que tienen que reponer rápidamente. Por eso están en esta institución. De a poco hay que mejorar cosas. Hay cosas para tranquilizarse. El resultado no fue bueno, pero hay cosas positivas y otras que hay que mejorar", explicó.

En ese sentido, Almirón dijo que "el plantel tiene que estar muy frío ahora", considerando que se aproxima una nueva jornada en la Copa Libertadores (recibirán a Deportivo Pereira el martes 18 de abril): "Tenemos que recuperarnos bien y replantearnos varias cosas".

Y agregó: "La idea era repetir el mismo equipo. Los jugadores están capacitados para jugar cada tres días. Hay que recuperarse, armar el mejor equipo posible, darle continuidad a los jugadores. Es importante ver la cabeza. Físicamente terminaron cansados, algunos lesionados... El desgaste se hace muy grande y tenés en poco tiempo un partido importante de local y después viene la Copa".

Por otra parte, el entrenador destacó que "el equipo reaccionó con un hombre menos" y que ve "muy buena actitud" por parte de sus futbolistas. "El resultado era importante. No se dio. Hay que pensar en lo que viene. Tenemos muchos partidos y hay que reponerse rápido", dijo, aunque también dejó en claro que esta derrota "es un golpe duro para el equipo".

Jorge Almirón opinó sobre la actuación de Facundo Tello, árbitro del encuentro. "Las divididas varias veces las cobró para ellos. Hubo nervios. No creo que haya sido determinante el árbitro. Se ha equivocado seguramente pero no sé si fue determinante. El partido fue muy parejo, disputado, de pierna fuerte. Me parece que en la expulsión se apuró, pero vio en el VAR y tomó la decisión correcta", explicó, haciendo referencia a la roja para Agustín Sández que finalmente terminó en amonestación.