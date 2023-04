Castillo: “Los veterinarios podremos acceder al vademecum de humanos”

miércoles 12 de abril de 2023 | 12:15hs.

El Gobierno habilitó que las farmacias suministren medicamentos con recetas firmadas por veterinarios para uso en animales de compañía. La medida se presentó a través del decreto 185/2023.

El presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia, Pablo Castillo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es una reglamentación, una norma que faltaba complementar porque hasta que salió el decreto los farmacéuticos sólo estaban autorizados a entregar medicamentos a partir de recetas que provienen de médicos o de odontólogos, hoy con esto, los veterinarios cuando no tenemos productos dentro del vademecum de animales podemos recurrir al de humanos, con esta norma se cierra ese vacío legal que había”.

“Sin receta el medicamento no debe ser vendido, antes los medicamentos se los vendían a los tutores, muchos farmacéuticos conservaban las recetas pero desde el punto de vista legal esto no era posible, no había ninguna norma pero a partir de este decreto si lo hace. No cambia en nada el tema de la prescripción de los medicamentos para los animales que tienen que ser prescrito por los veterinarios pero de ninguna manera que a partir de ahora los medicamentos para mascotas se van a vender en farmacias”, aclaró.

Además ejemplificó algunos medicamentos para humanos que sirven a la vez para los animales, “algunos se utilizan para la leishmaniasis, ataques de pánico, algunos colirios para glaucoma, que nosotros no tenemos combinaciones de algunas drogas y lo que si nos ofrece el vademecum humano, vasodilatadores cerebrales, productos para el tratamiento de enfermedades cardíacas que todavía los laboratorios del veterinarios no producen”.

“Mediante la indicación de un médico veterinario el farmacéutico puede ofrecer el medicamento para humano. Nos da una cierta tranquilidad de que podemos recetar medicamentos que no vamos a conseguir en la farmacia veterinaria y que si van a estar en en la parte de humanos”, finalizó.

Qué dice el decreto que habilita a la venta de medicamentos para animales en farmacias

El decreto sustituye el inciso c) del artículo 25 de la reglamentación de Ley 17.565, por el siguiente texto: "Vigilar que en la farmacia bajo su dirección sólo se acepten las recetas extendidas por las personas autorizadas por la Ley Nº 17.132 a efectuarlas, así como por todo médico veterinario matriculado y toda médica veterinaria matriculada ante la autoridad jurisdiccional competente según lo establezca la normativa vigente".

La medida es respaldada por las facultades de Ciencias Veterinarias nacionales, las sociedades de Medicina Veterinaria y Argentina de Oncología Veterinaria y la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

Del encuentro, desarrollado en la residencia de Olivos, también participaron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el subsecretario técnico, Emiliano Alberto Suaya; el titular de la Federación Veterinaria Argentina (FEVA), Federico Berger; el presidente y el vicepresidente de la Federación de Colegios y Consejos de Veterinarios de la República Argentina (Fecovet), Ariel Dibb y Osvaldo Daniel Castañares, respectivamente; la presidenta del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Fecovet, Analía Tortosa; el gerente de la Federación Veterinaria Argentina (FEVA), Dr. Héctor Otermin; el presidente y el vicepresidente del Consejo de Decanos de Facultades de Universidades Nacionales con Carreras de Medicina Veterinaria (Conadev), Alejo Pérez Carreras y Marcelo Pecoraro, respectivamente.

Además de los presidentes de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Jorge Errecalde, y de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Leonardo Sepiurka; la presidenta de Saovet, Laura Denzoin, y el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA, Claudio Marcelo Ucchino.