Habló la mujer que denunció por abuso al DT del plantel femenino de Boca: “El club no me cuidó”

miércoles 12 de abril de 2023 | 11:15hs.

Florencia Marco habló este miércoles por rimera vez con los medios luego de su denuncia contra Jorge Martínez, exentrenador del equipo femenino de Boca, por abuso sexual. La mujer, encargada de prensa del plantel, lamentó la falta de acompañamiento de la dirigencia del Xeneize frente a la denuncia que primero hizo de manera interna: “Estoy dolida porque pensé que me iban a cuidar”, lanzó.

“Desde lo humano estoy muy bien, estoy muy acompañada por todos mis colegas y compañeros. En cuanto a la institución, Boca fue y es mi casa hace 11 años y por eso estoy triste y dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Ustedes, la prensa, me conocen, siempre trabajé con ustedes y nunca tuve problemas con nadie. Entonces, habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar, pero acá estamos porque no pasó eso”, manifestó.

Asimismo pidió que se “haga justicia, que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en el fútbol femenino, que crece día a día, sean cuidadas y no tengan que pasar por esto que pasé yo, y que se empiecen a crear espacios donde se puedan hablar de estas situaciones y realmente haya contención”, y advirtió que las mujeres deben “estar atentas porque el abuso sexual, la violencia, el abuso en sí está muy naturalizado en la sociedad e institucionalmente. El abuso institucional es mucho más grave del que podemos vivir en la calle porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace mucho daño”.

“Creo que a partir de esto, muchas mujeres se pudieron dar cuenta de que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos. Tenemos que naturalizar espacios de contención, de cuidado, de respeto, empatía, no de violencia y de abuso”.

“Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas compañeras estaban conmigo y me decían ‘a mí también me pasó o me está pasando’, pero después eso es un tema personal, de cada uno, yo hoy todavía no entiendo cómo estoy hablando acá con todos ustedes y llevando esto adelante, porque es algo muy fuerte, no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo. Hay miedo, hay vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que pasar cada uno”.

“Me costó más de un año poder hacer esto públicamente, pero no soy la única a la que le pasó. Cada uno tiene que tener su tiempo, el que necesita para poder llevar adelante todo esto y para entender qué es el abuso”, contó.

Mientras que finalizó diciendo “no sentí apoyo de Boca Inclusión, por eso estoy acá”.

Boca separó a Jorge Martínez tras la denuncia de abuso

Boca apartó de su cargo a Jorge Martínez tras la denuncia por abuso sexual que presentó Florencia Marco en su contra, aunque lo hizo casi tres meses después de que la mujer denunciara lo ocurrido de manera interna. En ese momento, el club decidió darle una licencia a la denunciante, en lugar de al licenciado, lo que hizo recién una vez que la denuncia tomó estado público: “Se lo ha licenciado”, publicó el Xeneize en sus redes sociales, un día después de que el caso saliera a la luz en los medios.

“Como consecuencia de la denuncia de público conocimiento presentada contra el Director Técnico del plantel femenino de fútbol, Jorge Daniel Martínez, el CABJ comunica que se lo ha licenciado en sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades”, detalló el club en un comunicado oficial.

El exfutbolista Jorge Martínez, DT del equipo femenino de Boca, fue denunciado por Marco, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba como jefa de prensa del plantel y actualmente se encuentra de licencia.

La denunciante declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez. Señaló que fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla.