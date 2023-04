Culminó el Campeonato Municipal Infanto Juvenil de Fútbol en Wanda

miércoles 12 de abril de 2023 | 12:45hs.

Con la participación de 45 equipos en cinco categorías, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, llegó a su fin el certamen municipal infanto juvenil de fútbol, organizado por la Dirección Municipal de Deportes, representado por su titular profesor Ariel Benítez y coordinador Oto Talavera.

La totalidad de los equipos fueron de Wanda, a los que incorporaron también jugadores de las localidades vecinas. Los encuentros se disputaron en los estadios “Germán Correa” y Ricado Cúper. A continuación los equipos ganadores en cada categoría; Sub 8. Campeón, Sportivo Wanda; 2º puesto, Jardín Uno; 3º puesto Escuela de Fútbol “Caun Sotelo”; Goleador, Dilan Ríos (Sportivo Wanda); Valla menos vencida, Angel Ríos. Sub 10. Campeón, San Martín; 2º puesto, Halcones; 3º

puesto, Sportivo Wanda; Goleador, Dilan López (Halcones); Valla menos vencida, Miguel Enciso (Jardín Uno). Sub 12. Campeón, La Arena; 2º puesto, Sportivo Wanda; 3º puesto, Escuela de Fútbol

“Caun Sotelo”; Goleador, Daniel Villaverde; Valla menos vencida, Benjamín Ibarra (La Arena). Sub 14. Campeón, Cosmos; 2º puesto, Sportivo Wanda; 3º puesto, Escuela de Fútbol “Caun Sotelo”; Goleador, Eduardo Almeida (Cosmos); Valla menos vencida, Santiago Torales (Lapachillo). Sub 16. Campeón, San Martín; 2º puesto, Escuela de Fútbol “Caun Sotelo”; 3º puesto, Lapachillo; Goleador, Cristian Rolón (Lapachillo); Valla menos vencida, Jeremías Pedrozo (Escuela de Fútbol “Caun Sotelo”.