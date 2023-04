La duda de Demichelis en River para jugar con Gimnasia

miércoles 12 de abril de 2023 | 8:45hs.

River viene realizando una gran campaña en la Liga Profesional, torneo que lo tiene como único líder con cuatro puntos de ventaja sobre San Lorenzo, y mañana tratará de dar un nuevo paso ante Gimnasia en el estadio Monumental.

Para ese partido, Martín Demichelis mantiene una duda en el once y ya está definido que no guardará nada pese a la seguidilla de partidos que viene afrontando el Millonario, que también divide esfuerzos en la Copa Libertadores, donde no tuvo un buen debut.

Ante Huracán se metió en el equipo el venezolano Salomón Rondón, quien anotó dos goles y tiene muy buenas chances de continuar compartiendo la delantera con Lucas Beltrán, que es una fija para el DT. En ese caso el que no volvería a estar de arranque es José Paradela, algo que se definirá en la práctica de este miércoles.

Esa es la única duda para recibir al Lobo porque el resto será el equipo que se floreó en Parque Patricios.

En tanto, se mantiene la expectativa por saber si podrá estar entre los convocados el uruguayo Nicolás De la Cruz, que viene afectado por una sinovitis en rodilla derecha.

La probable formación de River contra Gimnasia

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández; Esequiel Barco, Salomón Rondón o José Paradela y Lucas Beltrán.