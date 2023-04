Acusado por el crimen de su cuñado en el microcentro será juzgado en agosto

miércoles 12 de abril de 2023 | 6:03hs.

El debate por el crimen del ingeniero ambientalista Roberto Andrés Ríos (58), ocurrido en septiembre del 2019 en el microcentro de Posadas, ya tiene fecha. Según detallaron diferentes fuentes ligadas al proceso, está previsto que se realice a finales de agosto.

Por el caso, el único acusado es su excuñado, el exaduanero Alberto Germán Rosas (62). El hombre está acusado de homicidio simple y llega al debate con prisión domiciliaria, otorgada luego de aludir problemas de salud. Sin embargo, desde la familia de la víctima reclamaron en varias oportunidades que la medida no se cumple e incluso hicieron pedidos para que sea alojado en una cárcel común.

Los voceros detallaron que están previstas tres fechas, el 28, 29 y 30 de agosto en el Tribunal Penal II de Posadas. Por parte del Ministerio Público Fiscal estará Martín Rau, mientras que la familia de la víctima estará representada por el abogado querellante Julio Lenzken.

La pena prevista para la carátula es de 8 a 25 años en caso de ser considerado culpable, pero las voces consultadas no descartan que las partes lleguen a un acuerdo de juicio abreviado. Si esto ocurre, se acordará una pena y el debate no se realizará. En este caso en particular, el acusado, que confesó el hecho ante la Justicia, deberá aceptar su culpabilidad.

El asesinato de Ríos ocurrió al amanecer del 15 de septiembre de 2019 en la vereda de la calle Sarmiento, entre San Luis y Jujuy.Sacudió a la ciudad capital debido a que, más allá que fue cometido en el microcentro, tanto el ingeniero como el acusado Rosas provienen de familias reconocidas en distintos ámbitos de la comunidad.

Ríos fue hallado en plena vía pública, sobre la calle Sarmiento.

Los testigos revelaron que ambos habían pasado la noche anterior juntos, pero una fuerte discusión terminó de la peor manera, con acusaciones y agresiones cruzadas, uno muerto y el otro detenido.

Tras ser atacado, Ríos quedó malherido en la vereda de su casa y fue auxiliado en primera instancia por un joven que salió a la calle al escuchar gritos, mientras que el agresor huyó a bordo de una Renault Oroch hasta que lo alcanzaron a las pocas cuadras. En esa instancia confesó el crimen señalando que fue en defensa propia y que se estaba dirigiendo a entregarse.

En el asiento del acompañante los uniformados de la Policía Científica hallaron el cuchillo utilizado en el ataque.

Por su parte, el ingeniero fue asistido y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero no pudo sobrevivir. Según los resultados de la autopsia, la causa de muerte se debió a un “shock hipovolémico por heridas de arma blanca”.

Con el correr de las horas trascendió que que los cuñados tuvieron una relación muy conflictiva durante años, aparentemente por temas de índole económico por una herencia.

En declaración indagatoria Rosas volvió a admitir la autoría del hecho, pero poco después fue excarcelado tras un pedido de su defensa en la que argumentaron severos problemas de salud, vinculados principalmente a patologías cardíacas.

Esa medida fue firmada por el juez de la causa, Fernando Verón, y establecía restricciones para el hombre. Sin embargo, fue apelada tanto por la fiscal interviniente, Adriana Herbociani, como por el querellante Lenzken.

La apelación fue revisada por la Cámara de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados a fines de 2019 resolvieron declarar la nulidad de la excarcelación al considerar que la medida no había sido correctamente fundamentada. Entonces la defensa interpuso un recurso de casación que obligó la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Un año después, en diciembre del 2020, el máximo órgano judicial misionero declaró -por unanimidad- inadmisible la casación interpuesta y se ordenó que el hombre vuelva a ser detenido en su domicilio hasta tanto se resuelvan una serie de cuestiones relacionadas a la instrucción de la causa.

La domiciliaria de Rosas siempre fue cuestionada. En marzo del año pasado la querella solicitó su inmediata detención debido a que Rosas no asistió a la toma de muestras de material biológico, pese a haber sido citado en tres oportunidades -diciembre del 2021; 13 de enero del 2022 y 10 de febrero del 2022) por el Cuerpo Médico Forense.

Finalmente el caso fue elevado a juicio luego de que se incorporaran las pericias telefónicas y los análisis de las muestras de sangre de la camioneta. Esta última pericia, según detallaron desde la querella, complicó la situación del acusado debido a que se determinó que el líquido en el piso, el asiento del acompañante, el paragolpe y la puerta del conductor eran solamente de Ríos.

Asimismo, la última novedad fue en febrero, cuando la querella planteó que el acusado está en condiciones de esperar el juicio en una cárcel común y solicitaron nuevas pericias que fueron dispuestas por el Tribunal interviniente.