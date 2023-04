Criticar al arbitraje le costará caro a Mauro Icardi en Turquía

miércoles 12 de abril de 2023 | 6:01hs.

El pasado miércoles, el Galatasaray de Mauro Icardi sufrió una dura derrota llena de polémicas que los dejó fuera de la Copa de Turquía. Tras la eliminación, el argentino apuntó contra los árbitros del partido y ahora deberá pagar una multa por indisciplina.

La Federación de Fútbol de Turquía informó que Icardi tendrá que abonar un monto de 7.500 euros tras su descargo por redes sociales y críticas hacia el arbitraje luego de que su equipo perdiera 3 a 2 ante Ä°stanbul Başakşehir, por los cuartos de final.

El encuentro tuvo dos goles para los Leones anulados por el VAR y fue el propio entrenador Okan Buruk quien aseguró que no se animaba a declararse en contra por considerar que “no hay democracia”. Sin embargo, Icardi no se calló y con un posteo en su Instagram, que después borró, tildó el encuentro como una “vergüenza, escándalo y robo del año”. En tanto, el futbolista no fue el único que fue multado. También deberán pagar el club, Galatasaray, su presidente, Dursun Özbek, y el entrenador del Instanbul Başakşehir, Emre Belözoglu, por considerarse que vulneró “el espíritu deportivo con las declaraciones”.