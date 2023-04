Piden informar la presencia de murciélagos en las casas

miércoles 12 de abril de 2023 | 6:04hs.

Tras haberse detectado un murciélago insectívoro con rabia en el barrio El Palomar de Posadas, muchos vecinos se preguntaron qué hacer ante la presencia de uno de estos animales.

Ante ello, se pidió no tocarlos si tienen un comportamiento extraño, no intentar matarlos ni manipularlos si aparecen durante el día. A su vez, desde el municipio comunicaron que de momento no detectaron otros casos e instaron igualmente a vacunar a los perros y gatos con la vacuna antirrábica, que es gratuita y obligatoria una vez al año en estos animales de compañía.

“Los murciélagos son muy territoriales, hay una población importante en la ciudad los cuales están naturalmente distribuidos. No podemos eliminarlos el 100% y tampoco se recomienda hacerlo por su rol biológico como la polinización, el control de insectos y demás funciones que tienen en el ecosistema, pero sí sacarlos de nuestras viviendas”, manifestó Duniet Marrero García, responsable del Departamento de Animales Urbanos de Importancia Sanitaria de Posadas.

En esa línea, Marrero García indicó que hay que aprender a convivir con este tipo de animales, pero siempre tomando los recaudos necesarios.

“Cuando están en un techo o dentro de una habitación en los cuales la población del murciélago crece, se hace la exclusión de los animales del hogar”, indicó y explicó “no se coloca ningún veneno, no se fumiga y no se los eliminan matando, ni eliminando la población sino simplemente excluyéndolo del área donde están viviendo para que ellos naturalmente vayan a vivir a otra zona o a otro lugar donde no interfiera con la actividad del lugar”.

En caso de encontrarse con un murciélago en el patio de la vivienda o dentro de la vivienda, la recomendación es no tocarlo con las manos.

“Es importante evitar manipularlo, querer atraparlo con la mano o jugar con él y sobre todo evitar que los niños se acerquen. Generalmente a los niños les llama la atención estos animalitos que no son comunes encontrárselos frente a frente”, sostuvo.

En caso de tener murciélagos en la vivienda, los vecinos pueden alertar llamando al teléfono 4444592 o bien acercarse a la calle 22 de Diciembre 2646, oficina de la entidad. También se pueden contactar vía mail a animalesurbanosposadas@gmail.com o bien a la Dirección de Epidemiología al teléfono 4420183.