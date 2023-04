Vacaciones en familia: Robbie Williams llegó de incógnito a la Argentina

miércoles 12 de abril de 2023 | 6:00hs.

A casi una semana de la llegada del cantante británico Robbie Williams y su familia a la Argentina en medio de unos días de descanso, él por el momento se mantuvo en silencio en sus redes sociales respecto de estas jornadas. Sin embargo, su mujer, Ayda Field, fue la encargada de dejar constancia de cada uno de los momentos que están viviendo.

Según se detalló, el intérprete llegó el pasado miércoles al país acompañado por su esposa, y sus cuatro hijos -Theodora, Charlton, Colette y Beau- con quienes disfruta en un exclusivo club de polo en General Rodríguez el buen clima que está rondando en la zona. Cabalgatas, yoga y juegos al aire libre son las que se pueden vislumbrar en las instantáneas compartidas por la mujer.

Según se detalló, estas imágenes fueron tomadas en el club de polo Ellerstina, en General Rodríguez, al oeste de Buenos Aires. En tanto que como anfitriones se encuentran el expolista Martín Pepa y su familia. En ellas, se los puede ver a ambos muy relajados, vistiendo diferentes outfits a lo largo de los días, pasando de estar, por ejemplo, con bermudas, gorra y lentes oscuros él, para luego utilizar una vestimenta más formal, hasta ella lucir impecables prendas.

También el momento en que arribaron al país fue muy especial, ya que el fin de semana se vivieron las jornadas de Pascua, y por ello se pudo ver a los más chicos recorriendo el amplio terreno en la búsqueda de huevos de chocolate, en tanto que los grandes los alentaban desde lejos, para luego todos compartir las variadas confituras.

“Robbie Williams llegó de incógnito a Argentina junto a su familia. Lo invitó un amigo multimillonario y lo hospeda en su casa un famoso polista”, había escrito Estefi Berardi, la panelista de LAM y de Mañanísima, al momento de dar a conocer la visita internacional, lejos de los flashes y de la exposición mediática, simplemente tratando de descansar y relajarse, como se lo puede ver en todas las fotografías.

Pese al material subido por ella, la última publicación del músico solo refiere al cierre de la gira europea: “Quiero agradecer a mi banda, a mi equipo, a mis bailarines, a todos los que están detrás de escena que trabajan incansablemente día y noche para que estos espectáculos sucedan. Y, sobre todo, a ustedes, el público, por asistir al espectáculo y apoyarme. Estoy disfrutando de una de las mejores giras de toda mi carrera y te voy a extrañar, Europa. No puedo esperar a verlos en el verano para espectáculos al aire libre. Hasta entonces, gracias”.

Ayda Field, esposa del músico desde 2010, es actriz y exjurado de la versión británica de The X Factor, tiene 43 y es la madre de los cuatro hijos del cantante. La pareja se conoció en 2006 a través de amigos en común, y rezan los que estuvieron cerca que sin dudas fue amor a primera vista, y que ella estuvo siempre a su lado en momentos complicados de su salud.

El cantante que llegó a tomar unas 20 pastillas en una sola noche estuvo al borde de la muerte varias veces. La depresión y las fantasías suicidas lo seguían acechando. Su esposa fue un pilar para alejarse de sus adicciones: “Cuando miro hacia atrás después de estar 15 años con Ayda, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida”.

En una entrevista reciente, Ayda detalló cómo es compartir la cama con el cantante, y sin dudas dista de lo imaginado. En un principio se refirió a que tener cuatro hijos afectó la vida amorosa de los adultos y que el dormitorio se ha convertido simplemente en un espacio para el descanso. Aunque a veces tampoco es así: “Rob ronca muchísimo, algo que no pasaba en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, bromeó.