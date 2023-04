Karina se hartó y pidió que ya no le pregunten por el Kun Agüero

miércoles 12 de abril de 2023 | 6:00hs.

Karina La Princesita se hartó de que le hablen del Kun Agüero, su expareja, y lo expuso abiertamente en las redes sociales. El enojo se desencandenó luego de que en el programa de Fernando Dente le preguntaran si prefería besar al exfutbolista o al Polaco, con quien tuvo una hija. Después de mencionar al deportista, se dio cuenta de que la gente se pudo haber malinterpretado y tasladó su bronca a Twitter, red en la que hizo un pedido contundente.

“Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo por respetuosa respondo y después el título es típico de alguien que no suelta después de una década. Me infla las bolas, sí. Eso y que me pregunten por qué me pusieron princesita”, disparó.

La cantante y el exIndependiente fueron novios durante cinco años. Se separaron en 2017, luego de varios rumores de infidelidad por parte del jugador, que vivía en Inglaterra. Sin embargo, la artista declaró en varias oportunidades que no tenía un buen vínculo con su suegra, lo que también habría influido en la ruptura.