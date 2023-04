Pascua para el mundo animal

martes 11 de abril de 2023 | 6:00hs.

Las Pascuas fueron integradoras. No sólo para los católicos, sino para las especies de la fauna, ocasión en que se dio una peculiar iniciativa. De la mano de Ignacio Idalsoaga, director del Zoológico de Buin, ofrecieron bocadillos en un huevo a un panda rojo llamado Ichiha en el Zoológico de Buin en Santiago, Chile. El centro que alberga a otras especies entregó además a algunos de sus animales huevos de Pascua de avestruz pintados con temple no tóxico y relleno con la dieta particular de cada especie.