“Espero que quede años detenido, no puedo hablar de la bronca”

Una de las mujeres atacadas a cuchillazos en Leandro N. Alem mejoró luego de la internación y ayer se esperaba que desde el Hospital Samic de Oberá le den el alta. Así lo señaló a El Territorio Norma Martínez, madre de las víctimas en diálogo con el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva.

Como informó este medio las dos víctimas fueron identificadas como Carina (30) y Carolina (20) Gómez, quienes fueron internadas durante la madrugada del último jueves. La menor de ellas es quien presentó mejoras, mientras que Carina se encuentra aún en terapia intensiva en el Hospital de Leandro N. Alem, dijo su madre.

Por el caso se halla detenido la pareja de esta última, Carlos Daniel P. (32), quien fue detenido el sábado, luego de permanecer tres días en condición de prófugo. Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones consultadas por este medio, se prevé que en la jornada de hoy sea trasladado al Juzgado para completar la audiencia indagatoria.

Ante la jueza de Instrucción Cinco, Raquel Zuetta, el implicado escuchará los elementos en su contra y será imputado formalmente por el ataque a su pareja y cuñada. Asimismo, tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que esto último sea considerado en su contra.

En comunicación telefónica Martínez se refirió al tremendo hecho “Me sorprendió completamente. Espero que quede años detenido, yo no puedo ni hablar porque me da bronca, no sé explicar cómo me siento”.

Consultada por sí tenía conocimiento de que el detenido era violento con su hija, expresó que antes ella y su familia vivían en Santa Fe y allí se registraron varias situaciones que podrían prever lo ocurrido el jueves.

“Hace años que él siempre hace eso, pero mi hija no sé por qué no denunció, pero yo le dije que cuando mejore vamos a hablar”, detalló. Contó que una hija, hermana de Carina, le contó que en una oportunidad “Él -sobre el detenido- le agarró la garganta. Le ponía el tenedor y los chicos fueron corriendo a avisar. Ahí mi hija llamó a la Policía, pero no pasó nada”, amplió.

La mujer se mostró impresionada con las heridas que tiene su hija Carina en el abdomen, ya que tuvo que ser operada y aún conserva los “puntos largos”, en referencias a las heridas que fueron costuradas.

Además, expresó que Carina y Carlos Daniel tienen cinco hijos que en principio quedaron al cuidado de ellas, pero ahora están con la familia del presunto agresor. Añadió que los niños no quieren ver a su padre luego del ataque del que fueron testigos.

Como informó ayer este medio, los hechos ocurrieron en el barrio Janssen en la localidad de Leandro N. Alem durante la madrugada del Jueves Santo. Los efectivos de la Policía de Misiones fueron advertidos al 911 de que en una vivienda una mujer había sido herida de arma blanca, por lo que inmediatamente se trasladaron al lugar.

Según detallaron voceros de la fuerza, eran pasadas las 3.30 cuando hablaron con Carolina (20), quien contó lo que había ocurrido. Relató que se hallaba en el lugar visitando a su hermana Carina G. (30) y decidieron comer y beber algo junto a su cuñado Carlos Daniel P., de 32 años.

La noche venía bien hasta que el hombre, quien es trabajador de un aserradero, empezó a insultar a su hermana. Sin embargo, no se trató de una simple pelea de pareja, debido a que el tono de las agresiones fueron aumentando cada vez más hasta que Carlos Daniel tomó un cuchillo.

En esa instancia empezó a provocarle heridas en el abdomen, por lo que la joven intervino para poder ayudar a su hermana. Sin embargo, también fue víctima del violento y recibió lesiones en la misma zona del cuerpo. Cuando la Policía llegó al lugar, el violento ya había huido.

Las mujeres fueron asistidas y trasladadas al hospital de la localidad, al cual llegaron lúcidas, por lo que se pensó que estaban fuera de peligro. Sin embargo, luego de la atención médica se determinó que Carolina sea trasladada al Samic de Oberá para una mejor atención. Allí el médico policial detectó “heridas perforantes en abdomen por arma blanca en hipocondrio izquierdo”, por lo que inmediatamente ingresó a cirugía.

Luego de la operación la joven estuvo en el sector de Unidad de Terapia Intensiva, hasta que el domingo por la tarde pasó a una sala común. Ahora está en condiciones de seguir su recuperación en la casa.

Respecto de la pareja del agresor, también tenía una “herida punzocortante penetrante a nivel flanco izquierdo con lesión en el colón trasero”, según el reporte médico. Necesitó una cirugía en Alem y creen que tendrá entre un mes y 45 días de recuperación.

En cuanto al agresor, varias dependencias de la Unidad Regional VI se abocaron ese mismo jueves a su ubicación y detención. Se hicieron varios rastrillajes e investigaciones, pero el hombre logró mantenerse oculto.

El viernes, mediante la autorización del Juzgado, se concretaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la localidad y Almafuerte, en horas de la noche. Sin embargo, ninguno arrojó resultados positivos.

Finalmente el sábado los efectivos obtuvieron el dato de que Carlos Daniel P. (32) podría encontrarse en una zona de monte sobre la ruta provincial 4 (que une la localidad con San Javier), por lo que se dispuso una patrulla para que haga recorridos por el lugar.

Cerca de las 21, en el kilómetro 21 de la calzada, la comisión pudo identificar al sospechoso sentado en la banquina. Se determinó que tenía heridas sangrantes en los brazos, por lo que luego de la correspondiente atención médica fue trasladado a una celda.