Carpinchos y reptiles, los más afectados por incendios

martes 11 de abril de 2023 | 6:04hs.

El equipo científico, bajo la coordinación de la Dirección Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales (APN), que relevó las zonas quemadas del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, dio a conocer un informe preliminar. Investigadores y técnicos del Conicet encararon un proyecto colaborativo de investigación que buscó conocer el daño del fuego registrado entre febrero y marzo de 2022 en los animales silvestres, particularmente vertebrados.

Mariana Raño, bióloga y técnica de la Dirección Regional NEA, de la APN, con asiento de funciones en Corrientes explicó a Télam: “Los resultados nos permitieron concluir que los mamíferos de mayor porte afectados por los incendios fueron los carpinchos; los de mediano porte, los armadillos; y los de menor porte, los roedores. Si consideramos a todo el grupo de vertebrados, los más afectados por los incendios fueron los reptiles y los anfibios, puesto que presentan mayor dificultad para escapar rápidamente de este tipo de eventos debido a sus posibilidades de desplazamiento. Aún debemos terminar de cerrar algunos análisis para poder informar un poco más profundamente los resultados”.

Y continuó: “En particular, el Gran Iberá representa un refugio de varias especies de aves que son emblemáticas para la provincia y se encuentran en amenazadas a nivel poblacional (por ejemplo, tordo amarillo, yetapá de collar, monjita dominicana, entre otras), y ante estos eventos de incendios, se ven obligadas a desplazarse y refugiarse en otras áreas para regresar cuando las condiciones mejoran y no representan un peligro para su supervivencia y reproducción. Asimismo, el área alberga poblaciones de ciervo de los pantanos, aguará guazú, monos aulladores y grandes concentraciones de carpinchos y diferentes anfibios y reptiles endémicos. En particular, especies que precisan el agua para su supervivencia y alimentación como el ciervo de los pantanos y los yacarés, debido a la sequía que azotaba la región, se desplazaron a los pocos sitios donde quedaba agua, un tanto hacinados”.

“Este tipo de proyectos son relevantes y necesarios, debido a que permiten tomar medidas de manejo adecuadas para asegurar la conservación de diversos ambientes que componen el área y las especies asociadas a estos, particularmente las que presentan cierta categoría de amenaza”, reflexionó la bióloga a cargo de elaborar las primeras conclusiones de un trabajo que se extendió durante meses.