Vieja escuela pide nuevos espacios

martes 11 de abril de 2023 | 6:00hs.

Vienen de muchos años experimentando con la música, solos, en bandas, ensayando, saliendo en escenarios y grabando, pero encontraron en esta nueva formación de power trío, la concreción de un proyecto por el que todos trabajan a la par. Iván Burek (batería), Gustavo Laphizt (bajo) y Álvaro Martín (guitarra y voz) conforman Álvaro Martín Power Trío, y si bien uno de ellos puso su nombre para el cartel, los tres alinean sus talentos para componer y crecer juntos.

‘‘Hay muchas canciones que ya venían desde que yo empecé a trabajar como proyecto solista con mi nombre artístico y otras que han surgido acá como parte del proyecto, que lo terminamos haciendo entre todos’’ explicó Álvaro, que siente que finalmente puede dar rienda suelta a su arte con estos dos compañeros que se están transformndo también en amigos.

“Es fácil cuando ya te vienen con la propuesta’’, graficó Iván, recordando que en numerosas ocasiones los músicos se reúnen sin una idea clara de siquiera qué estilo perseguir.

A partir de allí, cada uno le aportó su magia y expertise. Lo cierto es que el esqueleto de los singles propios de Álvaro terminaron de tomar forma en grupo y así el trío que ya presentó su videoclip Sin Fronteras, prepara la salida de nuevas creaciones.

De esa manera, alegan que aunque el estilo de su música pueda sonar un tanto vintage, la gestión es netamente moderna, acorde a estos tiempos donde la idea de álbum completo y físico perdió fuerza. ‘‘Si vos sacás 11 temas de una, las novedad la mataste y quizás 7 no los escuchó nadie. Entonces al ir sacando singles, podés exprimir y sacarle hasta la última gota a cada tema’’, consideraron.

Entendiendo que en Misiones es difícil vivir de hacer arte, cada cual tiene su oficio en paralelo a luchar por un lugar en la grilla musical. ‘‘Se complica tocar porque para la música under, con temas propios no hay muchos lugares. El Universal se sigue manteniendo ahí... un poco, pero después ya el circuito de la costanera, por ejemplo, bandas como nosotros no llegan, son más de musica popular’’, detallaron al dibujar cómo se ve la escena hoy en la capital misionera.

‘‘Yo soy defensor de La Bionda, no soy amigo del dueño ni nada pero lo defiendo a capa y espada porque el día que no esté, las bandas como nosotros no vamos a tener lugar. El día que allí quieran apostar a algo que les de más plata, perdimos todos”, lanzó Álvaro al explicar su fidelidad con el templo rockero.

En la misma línea, subrayó que la clave ‘‘es que te guste lo que estás haciendo’’. ‘‘Acá no hay nada más que el placer de salir a tocar y defender algo que hicimos nosotros. El comienzo de las bandas es complejo y estresante’’, marcó.

Con un año de práctica, juntadas, ensayos, el trío ya logró armar su repertorio con 11 temas propios y sacar un primer videoclip. Ahora están avanzando con el segundo single, que también tendrá producción audiovisual y el lanzamiento en distintas plataformas digitales a través de la gestión con una distribuidora.

Sin fronteras, es el tema que orgullosos, ya exhiben en You Tube, grabado de manera independiente con Jonathan y Antonio Vázquez, que venían de descocerla con el mediometraje de Combustión Completa de Índigo, pero no tenían experiencia en grabar bandas.

El trío se prepara para lanzar sus canciones en distintas plataformas.

Así, estiman que todo es un aprendizaje en conjunto y se envalentonan con esta materialización lograda.

‘‘Lo lindo es que suma al currículum de todo el mundo’’, deslizó Iván al destacar el trabajo concretado en un año. Esta vez el sonido lo grabaron en el estudio de Ballena Blanca, pero ahora Iván está acondicionando su propio espacio para grabar en alta calidad y la idea es que los resultados sean cada vez más satisfactorios. ‘‘Eso es otra cosa que tiene que ver con largar por single, si tuviste un problema ya lo podés ir resolviendo en el próximo lanzamiento’’, definió al enunciar que siempre se puede mejorar hasta llegar a sonar lo más perfecto posible.

Y en ese camino de perfeccionamiento están los chicos de este power trío, buscando nuevas fechas para dar a conocer sus canciones y diferenciarse de un grupo que solo se reúne a hacer música por amor al arte.

‘‘Hay que tener fe, eso es importante, porque si uno no cree en lo que hace, no funciona. Yo puedo trabajar de cualquier cosa pero soy músico. En eso aposté y voy a aceptar todas las consecuencias de mis decisiones porque creo, realmente creo que se puede’’, asumió Álvaro.

‘‘Eso es lo que hace que avancemos ...si ellos no creerían, no estarían acá tampoco y, para mí, eso es lo importante porque sino es simplemente un hobby y ninguno acá quiere perder el tiempo’’, cerró.

Entre gestiones a pulmón, trabajo en equipo y riffs setentosos, Álvaro Martín Power Trío se abre paso en la escena, añorando que el under que vibró en espacios como en Posadas Mutante pueda finalmente crecer a escala de una ciudad que se jacta de estar cada vez más linda e inclusiva.



Para agendar

Old School

El video de ‘Sin Fronteras’ ya se puede ver en You Tube. Además, próximamente las canciones de este power trío se podrán escuchar a través de plataformas como YouTube Music o Spotify, entre otras.