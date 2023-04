Caballeros de la Quema y una gira que celebra los clásicos

martes 11 de abril de 2023 | 6:00hs.

Los 25 años del disco La paciencia de la araña, un disco indispensable del rock argentino de los ‘90, marca el regreso a los escenario de Los Caballeros de la Quema, que tienen un show previsto para este jueves 13 de abril en el porteño estadio Luna Park y una gira en la primera mitad de este año que abarcará Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.

“Caímos que se cumplían 25 años del disc y nos pareció una coartada perfecta para juntarnos mas seguido. Para hacer el Luna Park, que era una deuda que teníamos con nosotros mismos y para salir un poco de gira. El tema del aniversario por ahí era la excusa que necesitábamos para dedicarnos seis meses enteros a la banda”, dijo en diálogo con Télam Iván Noble, la cara visible de la formación que en los ‘90 fue uno de los máximos referentes en la reconocida escena del rock barrial.

Los Caballeros, tras su separación en 2002, se volvieron a juntar muchos años después y de manera muy esporádica.

Es que estas vueltas “nunca formaron parte de un plan más grande que ese”, sintetizó Iván Noble, quien anticipó que en esta etapa el grupo repasará la totalidad del disco homenajeado, a la vez que recorrerá otros clásicos incluidos en las demás placas a los que considera “parte del adn de la banda”.

“Lo único que sabemos es que hasta junio tenemos estos shows y estamos entusiasmados y contentos. No hay que hacerse promesas, no hay contrato. No tenemos esa cosa de obligación. Hay bandas que tienen el kiosko muy armado y es difícil desarmarlo, como algunos matrimonios. No es el caso nuestro”, advirtió Noble.