La actriz Hilary Swank dio a luz a gemelos: “No fue fácil, pero valió la pena”

martes 11 de abril de 2023 | 6:00hs.

La actriz Hilary Swank (48) es oficialmente madre de dos saludables niños. La actriz eligió el Domingo de Pascua para comunicar la feliz noticia y presentar a sus gemelos en sus redes sociales, con una foto donde se la puede ver a ella de espaldas en un atardecer y asoman las cabecitas de sus hijos en sus brazos.

Con esa tiernay cuidada postal, la protagonista de Million Dollar Baby contó que dio a luz a una niña y un niño y dejó entrever los desafíos que superó para convertirse en madre junto a su esposo Philip Schneider (46).

“No fue fácil, pero chicos y chicas, valió la pena”, escribió la ganadora del Oscar junto a la imagen que la muestra de espaldas cargando a sus dos bebés.

Inmediatamente, la publicación se llenó de corazones y comentarios de bienvenida para los pequeños y las felicitaciones para los padres.

Entre los famosos que saludaron a la flamante madre se contaron Kate Hudson que escribió: “Felices Pascuas, mamá”, mientras que Sharon Stone lanzó: “Dios los bendiga, cariños. Este es el viaje más extraordinario que puedes emprender. Muy feliz por ustedes”.

Por su parte, Viola Davis expresó su sorpresa y alegría a través de emojis de corazones y Juliette Lewis destacó la belleza y la fuerza de esta reciente mamá. A ellas, se sumaron artistas como Leslie Grace, Jesse Tyler Ferguson, Mariska Hargitay, Debra Messing y Katie Couric, quienes también expresaron su felicidad por su colega y coincidieron en festejar el milagro de la vida.

La búsqueda y el anuncio

Hilary Swank es una de las figuras más populares y queridas de Hollywood. Con una prominente carrera, que incluye dos premios Oscar por Million Dollar Baby, de Clint Eastwood (2005) y Los chicos no lloran, de Kimberley Pierce (2000), la intérprete ha ganado además el premio del sindicato de actores de su país (SAG) y el Globo de Oro.

En octubre, Swank anunció su embarazo en Good Morning America sorprendiendo a toda la audiencia. “Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo: mi próximo papel será ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos niños. No puedo creerlo”, reveló por aquel entonces.

En ese momento, la actriz confesó lo difícil que le resultó tener que esperar hasta el segundo trimestre para contar la novedad, que había sido muy deseada por ella y su pareja. “Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo. Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, afirmó emocionada.

Si bien entre aquellas primeras reacciones, entre sus seguidores abundaron las felicitaciones y los buenos deseos, también hubo algunos comentarios que cuestionaron la decisión de Swank por querer convertirse en madre a sus 48 años.

Lo cierto es que en todo su embarazo, la actriz, que lleva una vida saludable, no dejó de lado su rutina de ejercicios y buena alimentación, según lo que fue compartiendo en sus redes sociales, para inspirar a otras mujeres que llevan o desean llevar adelante la maternidad luego de los 40 años.

En enero pasado, Hilary volvió a hablar de sus ganas de convertirse en madre en The Late Late Show con James Corden. “Es algo en lo que pensaba incluso cuando era niña. Vivo a pleno y disfruto de mi carrera, de todo… Hasta hace años no tuve la relación correcta para pensar en hacerlo. Necesitaba que todos los elementos se amalgamaran y sentirme bien”, contó Swank, que se casó con Schneider en 2018, acerca de su espera para ser madre.

En sus redes, usuarias le pidieron a la actriz que revele más acerca de la manera en que llegó a embarazarse, si hubo tratamientos de fertilidad y cómo fue el curso del embarazo, “es importante e inspirador”, le escribió una mujer en los comentarios”.