Las redes alientan la vigencia de grandes íconos del cine

martes 11 de abril de 2023 | 6:00hs.

Las redes sociales, asimiladas a las generaciones más jóvenes, sin embargo están abriendo nuevos canales de permanencia a grandes artistas del cine y la teve, que por haberse vuelto mayores ya no tienen la misma convocatoria de la industria.

Eso sucede sobre todo en Hollywood, donde las actrices son las que más se ven perjudicadas por los prejuicios de edad y la falta de papeles para ellas. Si bien el movimiento Me Too dejó al descubierto esta problemática y hubo avances, hoy grandes íconos del cine de los 80, 90 ya no tienen casi cabida en un ámbito en que la juventud y belleza son la moneda de cambio.

Estrellas indiscutidas como Demi Moore y Michelle Pfeiffer han encontrado en Instagram y otras redes sus lugares para promocionar sus líneas de productos o estilos de vida, aunque ya estén más alejadas de la actuación.

Incluso actrices más jóvenes como Juliette Lewis y Alicia Silverstone, que sí actúan pero no tan regularmente, se han reinventado en línea para seguir vigentes y mostrar nuevas facetas de su talento.