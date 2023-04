Se realizó el primer trámite del plan de pago de deuda previsional en Santo Tomé

lunes 10 de abril de 2023 | 22:06hs.

En Santa Tomé se realizó el primer trámite de la nueva moratoria, más conocida como Plan de Deuda Previsional. A partir de hoy empezaron a atenderse los turnos que ya venían sacándose desde los primeros días del mes, a mujeres de 60 años y hombres de 65 años que le faltaban aportes y no podían jubilarse.

El trámite es presencial, y es con turno. El turno se llama plan de pago de deuda previsional. Hay turnos disponibles, pero quienes no puedan sacar turno pueden acercarse a la oficina y allí le facilitarán el turno para poder iniciar el trámite. Es un trámite que va a estar abierto todo el año, y van a poder jubilarse en Corrientes 21 mil personas gracias a esta nueva moratoria previsional.

El pago de los aportes que le faltan se puede pagar hasta en 120 cuotas, dependiendo de la deuda previsional que tenga, “porque no es lo mismo una persona que no tenga ningún año de aporte, que son los mínimos casos, o personas que tengan algunos años de aporte ya sea a través de monotributo o del sistema de trabajo registrado. De acuerdo a la cantidad de años que faltan regularizar, el sistema genera un cálculo y una deuda, y esa deuda se puede pagar en hasta 120 cuotas. Lo importante es que la cuota no puede superar, en ningún caso, el 30% del haber. Por ejemplo: si cobrás 60 mil pesos, el 30% es 20 mil. Entonces nunca la cuota va a poder superar ese monto”, explicó Sebastián Olivera, jefe de oficina de Anses, en LRA 12.

“Hoy el primer trámite que hicimos, la cuota mensual era de 11 mil pesos durante cinco años, suma que se le descuentan directamente del sueldo, desde el primer sueldo de jubilado. También es un dato importante. No tienen que ir a pagar nada a ningún lado. En ese caso tenía diez años de aporte, le faltaban veinte años”, agregó.

No obstante, dijo que la suma que se determina es móvil, pero incrementa únicamente si el salario aumenta. “Si el haber aumenta el 14%, aumenta ese mismo porcentaje la cuota”, añadió.