Laudo de Nación: productores de yerba mate, en contra de pagos a largo plazo

lunes 10 de abril de 2023 | 21:32hs.

Productores de yerba mate de San Pedro se reunieron a última hora de este lunes a fin de manifestar su preocupación por las condiciones de pago por parte de los molinos a los secaderos y en consecuencia el negativo impacto en las condiciones de pago al productor. Los presentes se mostraron en contra de pagos a largo plazo y exigen se cumpla lo que rige en la ley 26564, caso contrario paralizarán el sector.

Del encuentro realizado en el predio de la Casa de la Familia Yerbatera, participaron un amplio número de productores, dueños de secaderos y demás prestadores de servicio que componen del sector, quienes con ánimos cansados se mostraron preocupados por la incertidumbre en el sector tras el laudo de Nación.

Si bien concordaron que se trata de un precio "razonable" el inconveniente pasa por las condiciones de pago que aplicarían los molinos, que sería de hasta seis meses y con esto los compradores de hoja verde no podrán cumplir con el pago de contado, panorama que es inaceptable por los productores, que exigen se cumpla, por medio de todas las partes, el precio oficial y pago de contado.

Durante el encuentro, los autoconvocados dejaron en claro que mantendrán la postura y de no cumplirse lo que establece la ley, paralizarán el sector, desde cese de cosecha hasta salida de producción de los molinos, acuerdo que dejaron estipulado en una nota que presentarán ante los funcionarios y autoridades competentes, acompañada de la firma de los presentes.

"Tuvimos un momento de alegría, con el laudo de precio, pero después tenemos problemas nuevamente. Hoy la preocupación es porque los molineros hablaron de que pagarán a seis meses y eso los secaderos volcarán para pagar al productor. La idea no es pelearnos con los secaderos, sino que los molinos acompañen lo que dice la ley" indicó en diálogo con El Territorio, Ariel Steffen.

Y cuestionó la postura de los molinos, argumentando que "Con todo el stock que tienen que pagaron a mitad de precio y hoy lo venden al doble, ni así no se ponen a acompañar al productor, nosotros hace un año que financiamos la cosecha, este año tendremos la mitad de producción por el rulo y acaro, a un plazo de 6 meses no vamos a entregar nuestro producto".

El productor, con el acompañamiento de todos los presentes, que levantaron la mano mostrándose a favor de las medidas, aseguró que "O pagan el precio oficial al contado o se va pedir el cese de cosecha, es una burla hacía el productor querer pagar a seis meses cuando en góndola el kilo como mínimo cuesta $900".

Lo expuesto por los productores fue confirmado por los dueños de secadero, que concordaron en que "Hoy el molino no nos dice ni cómo ni cuándo nos van a pagar, así nos tienen a nosotros. la poca yerba que estamos comprando estamos haciendo anticipo dejando abierto el precio para arreglar más adelante. No hay forma de trabajar si no tenemos un precio y condiciones de pago para darle al productor".

La convocatoria continúa mañana con una reunión en la localidad de Oberá prevista para las 15 horas, donde se concentrarán productores de distintos puntos de la provincia.