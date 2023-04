lunes 10 de abril de 2023 | 8:35hs.

Ninfa Alvarenga renunció a la candidatura a gobernadora por el partido Integración y Militancia y los libertarios se quedaron sin representante de Javier Milei, en las elecciones provinciales del 7 de mayo.

La propia Alvarenga confirmó a El Territorio la decisión y argumentó “diferencias insalvables” con la conducción del espacio que dirige Sergio Ríos en Misiones, quien puso a disposición su sello partidario para que Ninfa sea candidata.

“Desde la Libertad Avanza me dieron la orden de bajarme y el propio Carlos Kikuchi me dijo que el partido va a sacar un comunicado explicando la situación en Misiones”, agregó Alvarenga. Kikuchi es el principal operador de Javier Milei y siguió de cerca los inconvenientes que tuvo la dirigente libertaria para inscribir su partido (que no prosperó) y las gestiones para conseguir un lugar en otro espacio político.

Con la dimisión de Alvarenga, también caen los sublemas libertarios. “Pudimos armar 14 sublemas en toda la provincia, pero todos se bajan”, aseguró la ex candidata.

Con relación a su futuro, adelantó que jugará en las elecciones nacionales “pero en las provinciales, (Javier) Milei no tiene candidatos en Misiones”, remarcó.

Miembros del partido Integración y Militancia conocieron la decisión de Alvarenga durante el fin de semana, cuando la candidata se presentó al Tribunal Electoral a informar su renuncia. “Todavía no hay una resolución del Tribunal así que por el momento la candidatura sigue firme”, confió un apoderado del espacio político.

De acuerdo al calendario establecido por el Tribunal Electoral, los plazos para confirmar candidaturas expiraron y salvo situaciones extraordinarias que justifiquen la renuncia, la lista debe seguir en pie. “Estamos próximos a presentar las boletas que se van a utilizar el 7 de mayo y ahora no es momento de bajarse”, repitieron desde Integración y Militancia.

Segunda candidata que se baja

No es el primer episodio de renuncias en el partido Integración y Militancia, de cara a las elecciones del 7 de mayo.

Abel Motte, reconocido empresario de la carne, declinó su candidatura a gobernador a mediados de marzo, “por decisión del presidente del partido, Sergio Ríos. Sus intereses no condicen con el proyecto político que quiero llevar adelante”, puntualizó. Posteriormente cerraron filas con Ninfa Alvarenga, quien fue inscripta con Julio César Peralta como candidato a vice.