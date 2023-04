Arranca el dólar agro para sumar reservas

lunes 10 de abril de 2023 | 6:02hs.

A partir de hoy el Gobierno apuesta revertir el saldo negativo del Banco Central para comenzar a acumular divisas con las ventas de soja como motor. Será el debut de la tercera edición del denominado dólar soja -que contempla un tipo de cambio diferencial de $300 para la oleaginosa- y que tiene como objetivo principal que ingresen unos U$S 5.000 millones en apenas 45 días. Hacia delante, la proyección oficial indica, además, que se liquidarían, hasta fines de agosto, otros U$S 4.000 millones provenientes de las economías regionales, con el nuevo dólar agro. En total serían unos U$S 9.000 millones, que actuarían como puente hasta la próxima campaña de trigo.

En el sector explican que, derivado de las ventas de soja y la liquidación de divisas de las empresas agroexportadores, a partir de hoy deberían ingresar un promedio diario de U$S 160 millones, cifra que serviría para cambiar el signo negativo con el que está cerrando el BCRA desde hace más de 20 ruedas. En tanto, los productores recibirían un precio promedio por la tonelada de soja de alrededor de $110.000. El eje de esta nueva medida estará no solo en captar las 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada que todavía no se vendieron, sino también grano de la nueva cosecha que comenzará a llegar a los puertos en breve.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, había estimado que las Economías Regionales podrían sumar unos U$S 4.000 millones hasta el 31 de agosto.Esta suma supondría una mejora en la performance exportadora de entre el 25% y 30% respecto al promedio liquidado en campañas anteriores, gracias a los incentivos. En el Palacio de Hacienda subrayaron que habrá un criterio de “elegibilidad” para las empresas de las economías regionales que quieran participar del PIE. Según explicó el ministro de Economía Sergio Massa durante la presentación de la nueva edición del programa, será condición necesaria para acceder a los beneficios que las compañías “participen del programa de precios, mantengan los empleos y garanticen volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios”.