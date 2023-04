lunes 10 de abril de 2023 | 6:03hs.

Fabián Galeano, que al igual que su hermana Jésica pertenece a la Gendarmería Nacional (GNA) y que viajó desde Buenos Aires para seguir de cerca la investigación, sostiene firmemente que su familiar no se quitó la vida. E insiste que su familiar fue víctima de femicidio.

Consultado por los minutos previos al trágico desenlace, y según lo que la familia sabe hasta el momento, Fabián comentó que lo más probable es que Jésica buscó refugio en el auto. Aunque no pudo lograr su cometido.

“El auto estaba en llantas, no se podía ir a ningún lado. Mi hermana no sabe manejar. Yo lo que pienso es que ella quiso resguardarse en el auto y no lo logró. Ella ya veía lo que estaba por pasar y no logró cerrar las puertas del auto”, aseguró.

Violencia previa

El entrevistado remarcó que la pareja de su hermana, Horacio B. (35), siempre fue una persona muy violenta, incluso antes de conocer a Yésica.

“Tenía denuncias de la expareja por violencia de género y tiene antecedentes dentro de la fuerza por violencia hacia los compañeros. Son muchas cosas que lo ponen como lo que es, una persona violenta”, remarcó.

“A nosotros nos cuesta mucho aceptar que mi hermana ya no está con nosotros, es muy doloroso para todos pero tratamos de ser fuertes porque ésta persona dejó sin madre a tres criaturas. Nuestro pedido es que esto no quede impune, desde un primer momento sabíamos que esto fue un femicidio, porque a mi hermana jamás se le pasaría por la cabeza hacer algo como esto, de quitarse la vida”, remarcó Fabián en una entrevista que mantuvo con este matutino.

Aguardan con expectativa varias pericias clave en el caso Galeano