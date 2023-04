Confuso episodio en la salida del teatro

lunes 10 de abril de 2023 | 6:00hs.

Luciano Castro vivió un mal momento a la salida del teatro y explicó lo ocurrido. Si bien se dijo que intentaron robarle, el actor aclaró que no fue así. En un audio que le mandó a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, el actor contó: “No me quisieron robar realmente. Hay mucha gente en calle Corrientes y un chico, no sé en qué estado estaba, se me tiró y me agarró del cuello y no hice más que agarrarlo y sacarlo como corresponde. Lo agarré, lo tiré para otro lado y me fui”.

“Obviamente que te vas mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, la gente te está esperando para una foto y tenés que sacar a un tipo que se tiró arriba del cuello... pero nada, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Estoy bien, no me quisieron robar, no pasó nada”, cerró.