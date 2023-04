Realidadades opuestas

domingo 09 de abril de 2023 | 6:05hs.

Paradela es una fija en el once de Demechelis; en la práctica sabatina se esperaba por el estado de De La Cruz.

La 10ª fecha de la Liga Profesional de fútbol continuará hoy con cinco encuentros, entre los que se destacan tres: Huracán-River, Boca-Colón y el clásico Newell’s-Rosario Central.



Precisamente el Millonario, puntero del torneo y que viene de caer en el debut de la Copa Libertadores en Bolivia, visitará a Huracán buscando una victoria que lo mantenga arriba en la tabla de posiciones.



El partido se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, con transmisión de Espn Premium y con el arbitraje de Facundo Tello. El VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina.



River no tuvo un buen comienzo en la Libertadores luego de caer el último martes por 3 a 1 ante The Strongest de Bolivia, en la altura de La Paz, por el debut en el grupo D.



Huracán, en cambio, perdió los últimos tres partidos de la LPF -en la fecha 9 ante Racing en el Cilindro por 2 a 1- pero viene de golear 4-1 a Guaraní de Paraguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



En el equipo de Demichelis esperarán hasta al último momento para saber si podrán contar al menos para el banco de suplentes con el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz, quien no jugó por la Copa ya que arrastra una molestia en la rodilla derecha que se produjo la semana pasada en el triunfo 1-0 ante Unión de Santa Fe, en el Monumental, por la fecha 9 del torneo local.



Hermetismo total

Sería el último partido que dirige Mariano Herrón como interino de Boca.

Por otra parte Boca, conducido en forma interina por el DT Mariano Herrón, recibirá a Colón de Santa Fe, que marcha último, en un partido que asumirá con una formación suplente, tres días después de haber debutado en la Copa Libertadores y ante la cercanía del clásico que animará el miércoles próximo con San Lorenzo.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal TNT Sports.



El equipo Xeneize tiene 14 puntos, siete por debajo del líder River (21), y en la fecha pasada goleó a Barracas Central (3-0) como visitante.



En Boca, luego de la destitución del formoseño Ibarra se inició un ciclo con Herrón mientras se aguarda la llegada de un nuevo entrenador. Si bien la lista de candidatos es amplia e incluye varios nombres, lo cierto es que el único que generó consenso en las entrañas de Boca fue el rosarino Gerardo Martino, quien era el principal apuntado pero rechazó la propuesta.



Para recibir a los santafecinos, el DT apelará a la rotación y así tendrán su oportunidad jugadores como Javier García, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y juveniles que cada vez que jugaron demostraron que pueden pelear un puesto como Cristian Medina, Agustín Sández y Nicolás Valentini.



En tanto, regresarán a la titularidad el peruano Luis Advíncula y el paraguayo Oscar Romero, quienes con la llegada de Herrón habían perdido sus puestos , y en el mediocampo estará el jugador con mayor potencial de Boca: Ezequiel “Equi” Fernández.



Finalmente esta tarde también se jugará el clásico rosarino entre Newell’s y Central. De realidades similares, se miden a partir de las 16.30.