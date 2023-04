Lo urgente impide pensar en lo importante

domingo 09 de abril de 2023 | 6:05hs.

En la Argentina hay diferencias insalvables entre los tres partidos políticos con posibilidades de llegar a la presidencia en las elecciones generales de este año. Esas diferencias también existen dentro cada espacio político, movidos por diversos grupos de interés y poder, lo que provocan las actuales tensiones o fisuras dentro de un mismo partido. Es decir, los enfrentamientos y posiciones adoptadas, van más allá de las cuestiones ideológicas, que deberían reflejarse en sus prioridades políticas, programas de gobierno y posturas sobre temas como la economía, la seguridad, la educación, la salud, entre otros. Nada de eso está en discusión de parte de los espacios políticos con posibilidades de administrar el país.



Únicamente, y para desconsuelo de la ciudadanía, se revisan, por ahora, las decisiones del momento, los contextos históricos, lo que ha influido en cada estructura, liderazgo o forma de hacer política. Es decir, nada que pueda resolver la angustia de la ciudadanía que no pueden llegar a fin de mes ya que sus ingresos son devorados por la inflación o la falta de certeza de un plan continuo de gobierno para inversores. Esas soluciones se suponen deberían estar plasmadas en programas de gobierno a partir de la ideología de los espacios políticos.



Lo que pasa en el Frente de Todos

En tal sentido, deberían estar revisándose fortalezas y debilidades del Frente de Todos, que es un partido político de centroizquierda que promueve políticas sociales y económicas más inclusivas. Si logra o no plasmar en hechos esas posiciones ideológicas es una dura discusión del momento. También abogan por medidas como la reducción de la pobreza y la desigualdad, dos aspectos con serio déficit de resolución en la actualidad, y el fortalecimiento del sistema de salud pública en el que supo avanzar en medio de la pandemia. Un capítulo aparte es la protección ambiental, que aún resulta insuficiente.



Como se sabe, sus principales líderes, más allá de todo cuestionamiento, son el actual presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno aún teniendo el poder de la lapicera y la expresidenta con la capacidad de decidir o designar postulantes dentro del espacio político. En el kirchnerismo duro esperan que Cristina diseñe la oferta electoral. En tanto, el presidente genera suspenso con su decisión de volver competir o no, cosa que recién daría a conocer en mayo. Por ahora sólo Aníbal Fernández sale a respaldar al presidente y desafía a todos pidiéndoles que acepten a Alberto como único candidato, pero desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires le responden que vayan a unas Paso donde la lista sea encabezada por el mismo Aníbal para gobernador de la provincia más poblada del país, junto al mandatario nacional. También desde el kirchnerismo más cercano, es decir los que responden a la vicepresidenta como a La Cámpora, esmerilan al presidente y pretenden ganarle por goleada en las primarias.



Por ahora, entre los precandidatos se encuentran Daniel Scioli, el embajador de Brasil y Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande. Éstos tendrían posibilidades de competir, siempre y cuando haya internas. Sergio Massa espera seguir controlando la macro, y necesita bajar la inflación a partir de abril para poder tener alguna esperanza de ser el candidato de unidad. En ese sentido, hay muchas voces que están a favor de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se pongan de acuerdo y eviten confrontaciones electorales. Es decir, seguir el mismo camino adoptado en la provincia de Buenos Aires en la candidatura para la gobernación, donde el PJ bonaerense ya está encolumnado detrás de la búsqueda de la reelección de Axel Kicillof. Hay una fecha que puede generar claridad. Se trata de la segunda quincena de abril, cuando está previsto que el oficialismo realice el Consejo Nacional del PJ, en el que estarán los principales dirigentes del albertismo, el kirchnerismo y el peronismo del interior. Sin fecha definida, se espera que sea una instancia clave para las definiciones electorales.



En Juntos por el Cambio

En tanto, Juntos por el Cambio es un partido político de centroderecha que aboga por una economía liberal cuyos resultados claramente también golpearon a los sectores de menor poder adquisitivo, donde pobreza y desigualdad estuvieron a la orden del día durante el gobierno de Macri. Proponían reducción de gasto público, pero lo que se hizo es reducir la calidad de representación de algunos sectores como la salud y educación. No hay que olvidar que en Salud, bajó de la categoría ministerio a secretaría y en educación la importante fuga de cerebros por restar importancia a un sector tan importante como la de investigadores. A su vez, aquella promocionada búsqueda de mayor apertura del mercado internacional, que parecía guiar al ex presidente Mauricio Macri, terminó avanzando en un endeudamiento internacional sin precedentes ante el Fondo Monetario Internacional.



Sus principales líderes y a pesar de haber afirmado que renunciaba a toda aspiración política, sigue siendo el expresidente Macri, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y metida en la discusión Patricia Bullrich. Actualmente entró en roces y duros enfrentamientos la propia coalición, conformada por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-ARI.



Desde el oficialismo cuestionaron un estilo más bien carroñero de hacer política, tras la golpiza recibida por Sergio Berni. Se cuestionó la intervención pública de Patricia Bullrich que agitó la idea de máxima tensión e inseguridad tras el asesinato del colectivero en Buenos Aires. La presidenta del PRO fue uno de los principales blancos de las críticas de Axel Kicillof y el propio Berni tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en el municipio de La Matanza.



En cada tema de actualidad chocan palomas y halcones para llevar agua para su molino. Pero la interna más dura se dio esta semana en Mendoza, donde el referente del PRO Omar de Marchi decidió competir como candidato a gobernador contra el radical Alfredo Cornejo por afuera de la coalición. Representó un desafío a la mesa nacional de la alianza y tuvo consecuencias. En el medio hizo su aparición el senador nacional del PRO por Misiones, Humberto Schiavoni, designado esta semana como interventor del Distrito Mendoza, por el plazo de 30 días. Lo peor que le puede pasar a JxC es que de Marchi termine cerrando con Milei, que hoy lidera las preferencias nacionales en la provincia cuyana.



La Libertad Avanza

Como tercero en competencia en estas elecciones, la Libertad Avanza, cuya base está en el libro de economía escrito y publicado por el economista y máximo referente del espacio Javier Milei. Con su publicación como base, Milei logró influenciar entre los círculos liberales, y libertarios. Defiende una visión de la economía que se basa en la libertad individual y la libre competencia en los mercados. Quienes lo acompañan están de acuerdo y argumentan sobre el intervencionismo del Estado, al plantear que las regulaciones excesivas son responsables de muchos de los problemas económicos que enfrenta el país y como solución promueven permitir que las fuerzas del mercado operen libremente.



Al economista y diputado que aspira a ser presidente muchas encuestas le son favorables individualmente. Dejó de hablar de venta de órganos para la subsistencia y evita salirse del libreto de economista. Se enfoca en agitar a la ciudadanía contra la casta política, cuando él es diputado nacional. Son los jóvenes los que están más atraídos de alejarse del sistema tradicional esperando reformas profundas. Los que lo defienden entienden que en su momento la izquierda era sinónimo de revolución y cambio y ahora cifran sus esperanzas hacia la derecha, a la que tanto le temen los mayores por experiencia nefastas y extremas anteriores.



Son estas diferencias y las de otros partidos interesados en administrar el país, las que deberían estar discutiéndose, debatiéndose, pensando en un país mejor. Pero eso no ocurre. Los esfuerzos de todos los partidos están depositados en buscar posicionamiento en cada espacio, en especial esto sucede en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y siendo un partido más reciente en menor medida en La Libertad Avanza de Milei, que es un misterio cómo y con quiénes administraría el país en caso de llegar a ganar.



Plazos electorales

En Misiones el proceso electoral de cara al 7 de mayo continúa desarrollándose sin inconvenientes, como sucede también con la campaña electoral. Esta semana el Tribunal Electoral dio inicio al proceso de notificación de designación a las autoridades de mesa. Se concreta ahora la oficialización de listas a los cargos provinciales, previo a la impresión de los padrones definitivos y el miércoles 12, será la última fecha para la presentación de las boletas para su aprobación y el día 17, el plazo final para efectuar reclamos en padrones definitivos de electores provinciales.



La campaña de Juntos por el Cambio

Posadas es uno de los distritos de mayor competencia política. Ayer los candidatos de Juntos por el Cambio, tras el feriado del Jueves y Viernes Santo, reiniciaron recorridos de campaña esta vez en la Chacra 32 -33, incluyendo además un recorrido por la feria franca, un lugar donde cada vez más candidatos suelen hacer propuestas. Así se los vio, mate en mano, al candidato radical a gobernador Martín Arjol acompañado del candidato a diputado provincial por Activar Pedro Puerta, entre otros. Del mismo modo, el candidato a intendente del Sublema Todos Juntos, de JxC, Pablo Velázquez, recorrió otro sector de la ciudad, Villa Urquiza, para escuchar a los vecinos y acercar las propuestas.



Desde la Fuerza de Todos

También en la ciudad capital hizo varios recorridos Isaac Lenguaza, el candidato a gobernador por el Frente La Fuerza de Todos que responde a nivel nacional al Frente de Todos. Tras ser electo por unanimidad para liderar ese espacio, concretó una reunión el miércoles, en el Centro de Jubilados San Gerardo de Posadas, para luego trasladarse a San Vicente y tomar contacto allí, con la asociación de motoqueros y también con los demás referentes del espacio como Héctor “Cacho” Bárbaro y Cristina Brítez y efectuar acompañamiento de sublemas en Candelaria y de nuevo, ayer en Colonia Delicia y zonas cercanas. Hoy encabezará el lanzamiento de los sublemas en Eldorado en la plaza El Colono.



Stelatto mantiene ritmo de obras

Desde el oficialismo, Leonardo “Lalo” Stelatto no descuida la tarea de intendente, al imprimir muchas actividades diarias. De alguna manera su campaña, así como hizo en su llegada a la arena política fue concretando obras. De la misma manera continua ahora buscando ser reelecto. Es decir, su campaña está basada en la gestión, en los hechos, aunque también atiende las inquietudes de los vecinos en sus recorridos supervisando obras o de ser convocado en distintos encuentros.



Recorridos e inauguraciones

El diputado provincial Hugo Passalacqua tiene su propia agenda, pero también suele coincidir con la del gobernador Oscar Herrera Ahuad. De esta manera, ambos estuvieron esta semana, por ejemplo, en el 77º aniversario de Campo Grande, cuando se procedió a la inauguración de la terminal, o, de la misma manera, en Andresito, donde el aspirante a mandatario provincial destacó la coronación de una política de Estado al referirse a la puesta en marcha del molino cooperativo que apunta a favorecer al pequeño productor. Con la inauguración de la primera etapa del proyecto, se resaltó que cuando esté operativo y funcionando a pleno, contará con la tecnología más moderna y avanzada de la región.



El dólar agro

Desde hace casi cuatro meses de manera cada vez más insistente el gobernador Oscar Herrera Ahuad venía planteando la necesidad de habilitar un dólar especial para la exportación de productos de la provincia. Finalmente, esta semana se concretó el anuncio del anhelado dólar agro, donde se contemplan a sectores productivos de Misiones como el té, la yerba mate, el tabaco y la madera. De esta manera, estos sectores podrán exportar la producción que en muchos casos están stockeados y no podían comercializar por pérdida de competitividad, como el caso de la madera.



El gobernador Herrera Ahuad destacó el cumplimiento de palabra de parte del ministro de Economía, Sergio Massa. También en este funcionario están cifradas todas las esperanzas para que cristalice cuanto antes la puesta en marcha de la Zona Aduanera Especial, que representaría una solución de fondo para toda la provincia.