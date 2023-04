domingo 09 de abril de 2023 | 6:05hs.

Hay una clara fascinación por el uso y comprensión de la Inteligencia Artificial (IA) en todo el mundo. El auge de los chatbots como ChatGPT atrae el interés en todos los ámbitos. Esta semana, en tiempo récord se agotó el cupo de inscripción para la diplomatura en Gestión del Aprendizaje en Inteligencia Artificial, un postítulo único en el país. La convocatoria se abrió el lunes, con disponibilidad en once sedes y rápidamente tuvieron 1.500 anotados, entre los que se incluyen docentes de Misiones.



Las herramientas basadas en IA generativa son capaces de crear textos, imágenes o música a partir de instrucciones precisas. Ante la rapidez en la creación de nuevas herramientas con IA y a raíz del temor de un posible mal uso -ya que podría usarse para destruir empleo o difundir desinformación-, los expertos pidieron pausar al menos por seis meses la creación de nuevas herramientas. La más conocida y utilizada es el ChatGPT.



“El uso de la IA continúa creciendo en muchos campos y en muchas partes del mundo, desde la medicina hasta la industria automotriz. Millones de personas tienen acceso a diversas herramientas de IA, como asistentes virtuales, chatbots y aplicaciones de reconocimiento de voz”.



“Además, también están emergiendo nuevas tecnologías de IA que son cada vez más accesibles y fáciles de usar, como los kits de desarrollo de software y hardware, que permiten a los desarrolladores crear soluciones de IA personalizadas para sus necesidades específicas. En resumen, aunque no tengo una cifra exacta, es seguro decir que el número de usuarios de IA está creciendo rápidamente en todo el mundo”. Lo previo representa una de las respuestas que recibió el diario El Territorio al chatear en tiempo real con el ChatGPT, que además detalló sobre la variedad y cantidad de usos de inteligencia artificial en el mundo.



Cuando se le pidió al chatbot -software basado en IA con posibilidades de mantener conversación por texto o voz- que enumerara la cantidad de herramientas más conocidas que posea inteligencia artificial, resumió: “Existen muchas herramientas más conocidas que poseen inteligencia artificial, a continuación, se mencionan algunas”. Citó quince en total y en todo caso se trascriben sin mayores modificaciones, desde el estilo a la forma de detallar cada respuesta: Siri de Apple; Alexa de Amazon; Cortana de Microsoft; Google Assistant de Google; IBM Watson; TensorFlow, OpenAI; H2O.ai; Face++ de Megvii y Cloud AutoML de Google Cloud. Completó las cinco restantes con: Amazon SageMaker; Azure Machine Learning de Microsoft; Caffe, Keras y PyTorch.



Las que siguen son las principales consultas y respuestas brindadas a El Territorio en esta conversación, sin emitir juicio y respetando el estilo de escritura extraído desde el chatbot.





Determine: ¿Cuándo y cómo comenzó el uso de inteligencia artificial?

El uso de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, cuando se comenzaron a desarrollar las primeras computadoras capaces de procesar instrucciones. En 1956 tuvo lugar la Conferencia de Dartmouth, donde John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon dieron un impulso decisivo al nacimiento de la inteligencia artificial.



Desde entonces, la IA ha ido evolucionando constantemente, alimentada por los avances tecnológicos y las mejoras en la capacidad de procesamiento de los ordenadores. El uso de algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de redes neuronales ha llevado a la creación de sistemas capaces de aprender de forma autónoma a partir de grandes cantidades de datos. Actualmente, la inteligencia artificial se utiliza en muchas áreas, desde la creación de chatbots hasta la resolución de problemas complejos en sectores como la medicina, la robótica o la automatización industrial.



Defina: ¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas y los ordenadores para imitar la inteligencia humana y aprender de la experiencia. Consiste en el desarrollo de algoritmos y sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La inteligencia artificial puede ser utilizada en una amplia variedad de aplicaciones, desde la robótica hasta los asistentes virtuales y los sistemas de recomendación personalizada.



Haga una lista de diez países donde más se usa la inteligencia artificial

1. Estados Unidos 2. China 3. Japón. 4. Reino Unido. 5. Alemania. 6. Singapur. 7. Francia. 8. Corea del Sur. 9. India. 10. Canadá.



Detalle las principales novedades e innovaciones en inteligencia artificial

1. Aprendizaje automático: El aprendizaje automático se ha vuelto cada vez más sofisticado, lo que permite que los sistemas de inteligencia artificial puedan aprender a partir de grandes cantidades de datos.



2. Procesamiento del lenguaje natural: La inteligencia artificial está cada vez más cerca de ser capaz de entender y procesar el lenguaje humano de manera natural, lo que tiene implicaciones impresionantes para la traducción y la interpretación de idiomas.



3. Robótica avanzada: La robótica se ha vuelto cada vez más sofisticada gracias a la inteligencia artificial, lo que permite a los robots realizar tareas más complejas e interacciones más naturales con los seres humanos.



4. Conducción autónoma: La conducción autónoma es una de las aplicaciones más emocionantes de la inteligencia artificial, lo que podría revolucionar la forma en que la gente se desplaza y reduce la cantidad de accidentes de tráfico.



5. Asistentes virtuales: Asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant se han vuelto cada vez más efectivos en la comprensión de las necesidades.



¿Cuántos usuarios de inteligencia artificial hay en el mundo?

Lo siento, como modelo de lenguaje de IA, no tengo acceso a datos en tiempo real y precisos sobre el número de usuarios de inteligencia artificial en el mundo. Sin embargo, según un informe de Statista, se estima que el mercado global de inteligencia artificial alcanzará un valor de más de 89 mil millones de dólares en 2025, lo que sugiere que el uso de la inteligencia artificial se está expandiendo rápidamente en todo el mundo.



Analice si la inteligencia artificial puede poner en riesgo o en peligro a la humanidad.

Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no puedo emitir juicios de valor ya que no tengo una opinión propia. Sin embargo, hay expertos que han argumentado que la inteligencia artificial podría representar un riesgo para la humanidad si no se gestiona correctamente. Algunos de los riesgos potenciales incluyen la creación de sistemas de armas autónomas que podrían tomar decisiones críticas sin la supervisión de los seres humanos, la posible pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización, el uso indebido de datos personales y la capacidad de la inteligencia artificial para superar la inteligencia humana y volverse incontrolable.



Es importante destacar que estos riesgos no son inevitables y que los expertos están trabajando en soluciones para mitigarlos. También es importante recordar que la inteligencia artificial ya se ha utilizado de manera efectiva para resolver problemas complejos y mejorar la calidad de vida de las personas.



¿Cómo se diferencia la inteligencia artificial de una inteligencia humana?

La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas complejas que requieren razonamiento, resolución de problemas y aprendizaje. A diferencia de la inteligencia humana, la inteligencia artificial se basa en algoritmos y el procesamiento automatizado de datos.



La inteligencia humana, por otro lado, implica una amplia gama de habilidades cognitivas, como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento abstracto, la resolución de problemas y la creatividad, entre otras.



La inteligencia humana también se basa en la comprensión emocional, la empatía y la capacidad de socialización, lo que no se puede replicar en una máquina. En resumen, la inteligencia artificial puede imitar algunas de las capacidades humanas, pero no puede replicar la complejidad y profundidad de la inteligencia humana en su totalidad.



¿Qué tecnología recomienda para la agricultura en Misiones?

Como modelo de lenguaje AI, no tengo una recomendación específica para la tecnología de agricultura en Misiones. Sin embargo, algunos ejemplos de tecnología que pueden ser útiles para la agricultura en Misiones son el uso de drones para el monitoreo y análisis de cultivos, tecnologías de riego y fertirrigación, y herramientas de precisión para la recolección y procesamiento de datos sobre el clima y la calidad del suelo.



También pueden ser útiles tecnologías de automatización, como robots agrícolas y sensores para medir la humedad del suelo y la calidad del aire. Además, las tecnologías para la producción de alimentos orgánicos y sostenibles pueden ser útiles para la agricultura en Misiones, dada la abundancia de tierras cultivables y la importancia del desarrollo sostenible.



Detalle qué impacto puede tener el Silicon Misiones

Como modelo de negocio y estrategia de desarrollo económico, el Silicon Misiones puede tener múltiples impactos positivos en la región: 1. Fomento de la innovación y el emprendimiento: La creación de un ecosistema innovador que fomente el desarrollo de startups puede generar nuevas ideas, productos y servicios que contribuyan al crecimiento económico de la región.



2. Generación de empleo: La implementación de tecnologías y procesos innovadores puede crear nuevos puestos de trabajo en áreas como la ingeniería, programación, diseño y marketing.



3. Aumento de la competitividad regional: Al generar empresas tecnológicas más competitivas y disruptivas en la región, se puede mejorar la competitividad de las empresas existentes y atraer nuevas inversiones.



4. Desarrollo de habilidades: Al promover programas de capacitación y entrenamiento en habilidades tecnológicas, se puede mejorar el capital humano y fomentar el desarrollo de habilidades clave en la industria.



5. Cambio cultural: Al crear una cultura emprendedora y tecnológica en la región, se pueden incentivar nuevas formas de pensar y trabaja.



Describa lo más interesante que tiene la provincia de Misiones, Argentina

Como una inteligencia artificial, soy capaz de proporcionar información objetiva y precisa, pero carezco de la capacidad de emitir juicios sobre lo interesante o no.



Sin embargo, puedo mencionar que la provincia de Misiones cuenta con varios atractivos turísticos importantes, como las Cataratas del Iguazú, consideradas una de las siete maravillas naturales del mundo, y el Parque Nacional Iguazú, que alberga una variada flora y fauna autóctonas. Además, la región cuenta con una rica cultura y patrimonio histórico, influenciados por las misiones jesuíticas que se establecieron en la zona en el siglo XVII. También es famosa por su producción de yerba mate y su gastronomía regional.

