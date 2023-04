Territorio fun

domingo 09 de abril de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

TQG - Karol G; Shakira Cupido - Tini Una noche sin pensar - Sebastián Yatra Flowers - Miley Cyrus Shakira: Bzrp music sessions Vol. 53 - Bizarrap; Shakira La fórmula - Maluma; Marc Anthony Tu recuerdo - Emilia; Lyanno; Wisin Bora bora -Abraham Mateo; Luis Fonsi Ajedrez - David Bisbal Ambulancia - Camila Cabello; Camilo

Andrea Sánchez y Juan Matías.

Valeria Godoy, Marcelo e Isa Torrisi.

Guillermina Massin, Malena Munuce, Fernando Tabárez y Daniel Maidana.

Claudia Soto y Andrés Quiroz.

Bailar y aprender, al ritmo de Tini y La Joaqui

Las muñecas siguen rompiendo la escena. La Joaqui y Tini lanzaron su gran hit juntas ‘Muñeca’ y no paran de sonar.



La coreografía creada en el videoclip es fácil, sensual y pegadiza, por lo que ya son más de 300 mil videos los que se hicieron al ritmo de esta música.



La Joaqui vive un momento de crecimiento constante en su carrera musical y Tini, no se queda atrás. Ahora, otras artistas también se unieron en ritmos pegadizos como Karol G y Shakira, otro gran hit de los últimos meses llamado TQG y no para de tener videos con su musicalización. El ritmo del twerk, el baile que muestra mucha destreza en las caderas, es de lo más copiado por el gran ritmo que llevan estas cantantes que arrasan tanto en los ránkings como en los más vistos de Tik Tok.

Súper Mario, la estrella de los videojuegos

El estreno de Súper Mario Bros.: La película es una oportunidad perfecta para echar la vista atrás y repasar el impacto que el fontanero italiano ha tenido en la cultura popular a lo largo de las últimas cuatro décadas.



Nintendo ha vendido más de 825 millones de juegos protagonizados por Mario, según datos de la compañía japonesa. Esta impresionante cifra la sitúa como la franquicia más vendida en la historia de los videojuegos, por encima de Tetris (495 millones), Pokémon (440 millones) o Call of Duty (400 millones).



Como curiosidad, de los 825 millones de juegos vendidos, se estima que alrededor de 385 millones pertenecen a Súper Mario, la serie principal del personaje.



Con 60 millones de copias, Mario Kart 8 es el más vendido. Le sigue el Súper Mario Bros., el gran clásico que catapultó al personaje a mediados de los 80 y cuya cifra de 40 millones de cartuchos vendidos sigue sorprendiendo hoy en día.



Sin lugar a dudas, Mario Bros es una leyenda de los videojuegos.