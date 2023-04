Stelatto proyecta una ciudad sustentable, inteligente e inclusiva

domingo 09 de abril de 2023 | 6:04hs.

Contá Conmigo es el nombre del sublema del intendente Leonardo ‘Lalo’ Stelatto que va por la reelección. Afirma que se presenta por un nuevo mandato para seguir en la senda iniciada de una Posadas linda de nuevo. Su objetivo de máxima es lograr que Posadas sea inclusiva, sustentable y una ciudad inteligente, turística y universitaria. Sostuvo que está trabajando en todos esos frentes y mientras continúa ejecutando obras, sigue hablando con los vecinos para que les brinden una oportunidad más para seguir mejorando toda la ciudad, y respondiendo a los reclamos de cada barrio de Posadas. En entrevista concedida al programa Acá te lo contamos de Radioactiva, repasó lo realizado y todo lo que está pendiente de hacerse.





Hasta el momento, ¿pudo cumplir los objetivos trazados y cuáles son los desafíos pendientes para la ciudad?

En tres años y cuatro meses prácticamente creo que hicimos bastante. Aunque menos de las expectativas que teníamos, porque nos agarró la pandemia y tuvimos que reordenar y volver a planificar, para volver a arrancar con todo. Hoy venimos muy bien con todas las obras, las soluciones que se están brindando en los diferentes sectores de la ciudad y eso, hace que se note el trabajo que se hizo durante este tiempo. Queremos también mencionar la muy importante colaboración del empleado municipal, de toda la gente que trabaja en el municipio, de todos los secretarios que se han puesto la camiseta de la ciudad para que quede linda. También el acompañamiento a nivel provincial y la gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad que ha sido muy importante. Esto es un trabajo en equipo y, tenemos que seguir generando este tipo de soluciones en todos los barrios.



Aquel desafío de que Posadas sea linda de nuevo. ¿En qué medida se logró cumplir?

Creo que sí hemos cumplido. No es una mirada personal, sino es lo que me transmiten muchos vecinos y gente que viene desde afuera que realmente hace mención a cómo está la ciudad. Es lo que nos da mucha fuerza para seguir trabajando, en seguir mejorando y seguir el camino que hemos tomado. Tenemos como objetivos que la ciudad sea inclusiva, que sea sustentable y una ciudad inteligente, que realmente pueda ser turística; ciudad universitaria y estamos trabajando en todos los frentes como para que eso se vaya cumpliendo. Por supuesto, hay todavía mucha tarea por realizar. Por eso nos presentamos como opción para este 7 de mayo, para seguir trabajando a favor de la ciudad de Posadas.



Para encarar las múltiples obras en la ciudad, ¿debió hacer una reorganización de toda la tarea municipal?

Todos los movimientos que estamos haciendo son entre 80 y 90 por ciento planificados. Los recursos no abundan, pero hay que hacerlos rendir y administrar bien, entonces por eso la planificación y siempre tratando de ir concientizando al vecino que se suma a esa planificación en la tarea que le corresponde a cada uno. Es importante destacar el acompañamiento del empleado municipal que ha sido fundamental, en la medida en que la ciudad progresa. El empleado municipal también se empodera de esta situación está con nosotros y es muy importante.



Una ciudad como Posadas, que se extiende con más de 70 barrios, también requiere atención específica en cada sector. ¿Hay muchas obras pendientes?

Sí, hay muchas cosas todavía pendientes en cuanto infraestructura por resolver. Lo que siempre sostengo es que, como funcionarios y administradores de la ciudad, no nos podemos esconder de los problemas que se generan en la ciudad, más allá de que esté al alcance o no de poder resolverlo. Somos lo que tenemos que gestionar para que la solución aparezca rápidamente y se resuelvan los inconvenientes que tienen nuestro vecinos en diferentes puntos de la ciudad. Por eso es que vamos asumiendo compromisos, trabajando en diferentes infraestructuras para que el vecino se sienta atendido en todos sus planteos.



Misiones, con epicentro en Posadas, se muestra decidida a avanzar en todo lo relacionado a innovación. ¿Qué intervención tiene en ese sentido el municipio?

Sí, nosotros también estamos trabajando en todo lo que son las nuevas tecnologías. Como primera medida dotando de todas las redes informáticas que son necesarias para que se vaya transformando en una ciudad inteligente. Entonces, estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la sustentabilidad con un cambio de concepto en cuanto a la recolección de residuos, estamos permanentemente buscando la optimización de la separación de los residuos para que podamos darle la disposición final a lo que corresponda y a reutilizar lo que corresponda.



Avanzamos en la puesta en funcionamiento de un centro verde, de un parque rural, en el Jardín Botánico, con viveros que tenemos en diferentes puntos de la ciudad y fortalecer el cuidado al medio ambiente porque es lo que entendemos va a ser el futuro de todos y también poniendo a disposición espacios recreativos como el Parque de la Ciudad en todo lo que es salud, en diferentes barrios.

La lista con los principales candidatos a concejales

El intendente Leonardo Stelatto armó una lista a concejales con muchos profesionales jóvenes.



Quien encabeza la nómina, como primer concejal, es Jair Dib, de 34 años, actualmente secretario del Concejo Deliberante de Posadas.



En segundo lugar está Luciana Scromeda, de 33 años, actual coordinadora de Tierra y Hábitat en la Municipalidad. En tercer lugar se ubica Héctor Cardozo. 39 años, ingeniero civil y director actual del Girsu y Cambio Climático municipal. Le sigue Laura Traid, de 46 años, profesora de Matemáticas y Física y rectora de la Universidad Popular de Misiones. En el quinto lugar, Luis Triadani, 59 años, médico odontólogo y jefe del Departamento de Odontología en el Ministerio de Salud Pública.



En sexto lugar, Agustina Chiofalo, 34 años, abogada y directora de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Salud Pública Misiones. En el séptimo lugar, Matías Orihuela, 36 años, médico traumatólogo y parte del Servicio de Ortopedia y Traumatología de Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga.