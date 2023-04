Rusherking eliminó de su Ig todas las fotos con la China

domingo 09 de abril de 2023 | 6:00hs.

La China Suárez y Rusherking se separaron. Ambos, en diferentes posteos, confirmaron la ruptura de la que se venía rumoreando desde hace algunas semanas. El cantante aclaró que “ninguno lastimó al otro” y la actriz fue la que se mostró más sensible. “Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, manifestó.



Minutos después de haberse viralizado la noticia, el músico tomó una decisión tajante sobre la cuenta de Instagram en la que solía compartir fotos y videos con quien era su novia: eliminó cualquier rastro de su ex pareja.



En su Instagram, Rusherking tenía una imagen en la que simulaban haberse casado, para el tema que grabaron juntos llamado “Hipnotizados”. De esa postal no quedaron registros en su cuenta, aunque todavía se mantiene en su perfil de Twitter.



Si bien no hay una confirmación oficial, todo hace suponer que fue el cantante el que tomó la determinación de terminar la relación con la actriz. Esto surgió a partir de un mensaje que la China le contestó a una seguidora, luego de confirmar la ruptura. “Sigo muy enamorada”, escribió Suárez, tras las dudas que le había planteado alguien en una respuesta al posteo en el que había ratificado que ya no era más la novia del músico.



Las especulaciones de una crisis entre la China Suárez y Rusherking habían empezado a trascender luego de que la periodista Juariu especulara en sus redes sociales debido a dos imágenes. Además, el vocalista había compartido un video con la frase “te di todo, pero no te alcanzó, lo peor es que el que sufre soy yo”. una estrofa de una de sus canciones con la que apuntó a la ruptura.