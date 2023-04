Joker 2: con fotos de Lady Gaga y Joaquin Phoenix, celebran el final del rodaje

domingo 09 de abril de 2023 | 6:00hs.

El estreno de Joker en 2019 fue un inesperado boom de taquilla. La película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix recibió críticas muy favorables y el público se volcó de manera masiva a descubrir esta reinterpretación del icónico villano, que se asimilaba más al Travis Bickle de Taxi Driver, que a la caricaturesca versión de Jack Nicholson. Joker fue un verdadero fenómeno, a tal punto que Phoenix se llevó un Oscar en la categoría a Mejor Actor. Después de ese brutal éxito, rápidamente pusieron en marcha una secuela con el mismo director y protagonista, pero esta vez con una atractiva incorporación.



Harleen Quinzel es el nombre la psicóloga del Joker, que termina por enamorase del villano y no solo se convierte en su pareja, sino también en su aliada en el delito, bajo el seudónimo de Harley Quinn. Para ese rol, el realizador convocó a Lady Gaga, que sin lugar a dudas se convertirá en otro gran motivo para no dejar de ver esta película.



Al celebrar el final del rodaje de la secuela, el propio Phillips subió a su cuenta de Instagram nuevas imágenes de la filmación, en las que se ve a Lady Gaga en la piel de la villana.



“Rodaje terminado. Gracias a estos dos (y a todo el elenco), y al mejor equipo técnico que esta industria tiene para ofrecer. Desde el primero hasta el último. Ahora me toca arrastrarme a una cueva (la sala de edición) y darle forma a todo esto”, escribió el realizador. Junto a ese texto, Phillips compartió fotografías de los protagonistas, una de Lady Gaga como Harley Quinn, y otra de Phoenix como el Joker.



La primera imagen que Philips había subido de la esperada secuela Joker 2: Folie a Deux, fue durante el último día de los enamorados. “Feliz Día de San Valentín” escribió entonces. Como era de esperar, los fans estallaron de emoción. Philips mostró a los dos protagonistas mirándose a los ojos de forma muy particular. El actor luce su ya característico maquillaje del Guasón, mientras que la actriz y cantante, en la piel de la popular villana, sujeta la cara de su compañero.



A partir de que se conoció el título de la nueva entrega -que hace referencia a un desorden mental que se experimenta a dúo-, muchos comenzaron a especular con la posibilidad de que el trastorno que sufre Arthur Fleck, el nombre real del Guasón según el guion escrito por Phillips y Scott Silver, encontrará a su pareja y secuaz, Harley Quinn, para encarnar una nueva serie de situaciones juntos.



En cuanto a la trama del largometraje, la secuela de Joker dará continuidad a la historia de Arthur Fleck ya ingresado contra su voluntad en el manicomio Arkham de Gotham por los disturbios y delitos acontecidos en la primera entrega.



La “novia” del Guasón se hizo más conocida gracias a su aparición en las dos entregas de El escuadrón suicida, donde Margot Robbie elevó a un personaje difícil a ídolo casi inmediato que hasta logró tener su propia película: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Claro que, se sabe, en esas películas el Guasón no era Phoenix sino Jared Leto en una versión desaforada.