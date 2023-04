Star Wars se renueva con tres películas en carpeta, una serie y la vuelta de Rey Skywalker

domingo 09 de abril de 2023 | 6:00hs.

El universo Star Wars no se detiene. El pasado viernes se conocieron cuáles serán los proyectos que contarán las nuevas historias enmarcadas en la famosa saga creada por George Lucas.



Durante la Star Wars Celebration se presentó un cronograma de los próximos lanzamientos que incluyó tres películas nuevas y una serie que echará luz a una época muy antigua de la mitología Jedi. Pero sin lugar a dudas, la noticia que mayor entusiasmo despertó a nivel mundial, fue la confirmación del regreso de la actriz Daisy Ridley, una vez más en la piel de Rey Skywalker.



La encargada de las presentaciones fue la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, que dio las felices noticias que tantos aplausos recibieron durante el evento en Londres. Con respecto a las nuevas películas, se dejó en claro que no se trata de una trilogía, sino de tres largometrajes que contarán historias distintas, ubicadas en diferentes momentos de la cronología galáctica. Y si bien fueron muy pocos los detalles revelados con respecto a cada una, Kennedy sí deslizó algunos de sus aspectos.



Con respecto al filme que avanzará en la historia de Rey, se adelantó que el mismo será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, y que el guion será escrito por Steven Knight (creador de Peaky Blinders). La trama se situará quince años después del filme El ascenso de Skywalker, y contará los muchos conflictos que debe superar Rey con el objetivo de fundar una nueva Orden Jedi.



Si bien la tercera trilogía de Star Wars generó controversias sobre el rumbo de los Skywalker, los productores consideran que Rey aún goza de popularidad suficiente como para dedicarle a esa heroína una película que profundice sobre su futuro frente a una nueva generación de Jedis.



La directora Obaid-Chinoy rescató la importancia de la historia en una entrevista que concedió durante la conferencia. “



La mejor parte de mi vida me la pasé conociendo a héroes reales que superaron regímenes opresivos, luchando contra obstáculos imposibles, y creo que ese es el corazón de Star Wars. Y ese es el motivo por el que me atrae la meta de una nueva Orden Jedi, y la idea de sumergirme en una Academia Jedi, a través de una poderosa Maestra Jedi”, dijo.



En tanto, la segunda película estará dirigida por James Mangold, responsable de la película Logan, y de la inminente Indiana Jones y el dial del destino. Solo se sabe que la historia transcurrirá durante lo que se denominó el “amanecer de los Jedi”, cuando dicha orden atravesaba un período de esplendor. Mangold dio detalles en una entrevista con Variety.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm realizó los anuncios.

“Es la chance de contar el nacimiento de la fuerza. Cuando le hablé de esta idea a Kathy Kennedy, le dije que la veía como una especie de Ben-Hur o Los diez mandamientos pero sobre el origen de la fuerza. Y es que la fuerza es como una especie de religión que atraviesa todo este mundo. ¿Pero de dónde salió, como se fundó, y quién fue el primer Jedi? Sobre eso estoy escribiendo ahora”, explicó.



Por último, Dave Filoni será el hombre a cargo de la tercera película. Filoni es la mente maestra detrás de The Mandalorian, y sus numerosos desprendimientos, entre los que se destacan El libro de Boba Fett, y Ahsoka (que ya estrenó su esperado primer avance).



Se espera que este último título de Star Wars cierre muchas de las tramas interconectadas entre esas series, y haga foco en la Nueva República. “Podría decir que el conflicto que se avecina, es que el Imperio no fue tan derrotado como la gente quiere creer, y que hay remanentes de esa organización ahí afuera”, aseguró el productor.



Durante el evento también se habló de The Acolyte, una serie que, en tono de thriller, contará una saga ubicada cien años antes de La amenaza fantasma, y que tendrá al cine de samuráis como su principal influencia. La trama mostrará la época dorada de los Jedi, y el nacimiento de los Sith. También se confirmó que la segunda temporada de Andor llegará en agosto de 2024.