Todo Boca a la espera

sábado 08 de abril de 2023 | 6:01hs.

Luego de lo que fue el inesperado empate sin goles ante Monagas en el debut de la Copa Libertadores, los hinchas de Boca esperaban ayer novedades en cuanto al nuevo entrenador pero Mauricio ‘Chicho’ Serna, integrante del Consejo de Fútbol, se encargó de ponerle paños fríos al asunto: “Todavía no hay humo blanco”. Sin embargo, Juan Román Riquelme se reunió con dos candidatos y las siguientes horas serán claves para conocer la decisión final.



Después de lo que fue la frustrada negociación con Gerardo Martino que terminó con la negativa del director técnico rosarino, la cual se encargaron de que se supiera desde el primer momento que era el principal candidato, desde el Xeneize cambiaron totalmente la postura y se manejaron con un completo hermetismo en cuanto a qué técnicos están en carpeta.



Lo cierto es que Mariano Herrón no será ratificado en el cargo, como lo hicieron anteriormente con Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, y terminará su interinato cuando haya un nuevo DT.



En principio, José Pekerman y Jorge Almirón son los nombres que pican en punta, pero por el hermetismo que se maneja en Boca no consta que sean ellos los que se juntaron con Román.



El plazo límite

Por el momento Mariano Herrón tiene dos certezas: la primera es que dirigirá mañana contra Colón en la Bombonera, por la fecha 10 de la Liga Profesional, y la segunda que no será ratificado al frente de la primera división más allá de este interinato.



Ante este escenario, Riquelme y el Consejo de Fútbol se pusieron un plazo máximo para cerrar el sucesor del Negro Hugo Ibarra, quien fue despedido hace diez días: este fin de semana tendrán al nuevo entrenador. La primera intención es que debut sea el miércoles próximo en el clásico contra San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y si no llegan con los papeles y firma de contrato estará con Estudiantes (LP) el sábado 19 de abril.