LPF: Racing y San Lorenzo buscan acercarse a River

sábado 08 de abril de 2023 | 6:01hs.

La 10ª fecha de la Liga Profesional de fútbol continuará hoy con cinco encuentros más que interesantes, aunque los platos fuertes serán dos: Gimnasia (LP)-Racing y Atlético Tucumán-San Lorenzo.



Precisamente Racing, que entre el torneo doméstico y la Copa Libertadores suma cuatro triunfos seguidos, visitará a un equipo urgido de puntos para salir del fondo de la tabla.



El partido se jugará en el estadio Juan Carlos Zerrillo, en La Plata, desde las 18, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.



Los triunfos abundan en la realidad del Racing de Fernando Gago. Son tres consecutivos en la LPF, que lo ubicaron con 17 puntos y cerca del puntero River (21), y el pasado miércoles en el estreno en la Libertadores superó a Ñublense de Chile como visitante por 2 a 0.



Para que se sumen las victorias es fundamental en el equipo de Avellaneda el gran nivel que muestra el paraguayo Matías Rojas, cuyo contrato vence en junio próximo y se está procurando renovar, gestando juego y marcando goles, sumando ya seis en la Liga, y otro golazo desde la mitad de la cancha en Chile por la Copa.



Este Racing no está mostrando un juego asociado como en la temporada pasada, parece estar más necesitado de actuaciones individuales sobresalientes para ganar no dependiendo tanto del funcionamiento, pero lo importante es que los resultados lo acompañan.



El Cuervo va con suplentes

Por otra parte San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán con mayoría de suplentes, necesitado de un triunfo para no perder terreno.



El partido en el estadio Monumental José Fierro se disputará desde las 20.30 con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de Espn Premium.



El equipo de Rubén Darío Insúa quedó como uno de los escoltas del líder River a cuatro puntos de diferencia, disputada la novena jornada, y llega a Tucumán con la intención de volver a ganar en el torneo local tras caer ante Newell’s y empatar con Independiente.



El equipo presentará muchos cambios en relación al encuentro del martes pasado ante Estudiantes de Mérida de Venezuela por la Copa Sudamericana, que ganó por 1-0 en inferioridad numérica desde los seis minutos.



El desgaste físico de los titulares y la proximidad del clásico ante Boca, el miércoles próximo por la 11ª fecha, motivará a una rotación.