Jubilada fue internada tras un violento robo en su domicilio

sábado 08 de abril de 2023 | 2:00hs.

Una jubilada fue brutalmente golpeada en un asalto a su domicilio por al menos un delincuente armado que le exigía dólares. A raíz de las lesiones padecidas, la víctima tuvo que ser internada en el Hospital Samic.



El hecho se registró el pasado lunes, alrededor de las 21, en perjuicio de Norma Cristina R. (67), quien reside sobre calle Lavalle de esta ciudad.



Como consecuencia de la golpiza sufrida, la sexagenaria padeció heridas y excoriaciones en la cabeza y diferentes partes del cuerpo.



Una fuente médica consultada por El Territorio diagnosticó “heridas en región temporal izquierda y frontal derecha (del cráneo), contusión facial, contusión en antebrazo y codo derechos, contusión en mano izquierda y región pectoral”.



El detalle de las lesiones grafica la saña del delincuente contra la mujer, la cual se encontraba sola al momento del hecho.



La víctima pertenece a una conocida familia obereña, al tiempo que las autoridades policiales manejan el caso con extremo hermetismo para no interferir en la investigación.



En principio, el autor del atraco habría sido un hombre, aunque no se descarta la participación de más personas.



En tanto, la violencia desplegada tendría relación con que el delincuente no halló la cantidad de dólares que pretendía, aunque escapó con un monto significativo.



Desde la Policía indicaron que la víctima y familiares recibieron asistencia psicológica por parte del gabinete interdisciplinario de la fuerza, mientras continúan con las pesquisas para dar con el autor del hecho y el secuestro de lo sustraído.



Tampoco se descarta que este caso guarde relación con otro atraco registrado el pasado 22 de marzo en perjuicio del propietario de una conocida mueblería de la ciudad.



En este hecho habrían participado varios delincuentes armados que actuaron con violencia y exigieron dólares, moneda que no hallaron en el lugar ya que fueron detrás de un dato falso, confió un vocero.