El titular de la Uefa criticó al Dibu por su burla a Mbappé

sábado 08 de abril de 2023

El presidente de la Uefa, Aleksandr Ceferin, se mostró complemente en contra de la celebración de Emiliano Martínez tras la final del Mundial, cuando apoyó la copa sobre sus partes íntimas. Además, hizo responsable a Lionel Messi por permitir esa situación a la que calificó como “una cosa repugnante”.



En el libro “Messiánico”, los periodistas Sebastián Fest, de Argentina, y Alexandre Juillard, de Francia, incluyen declaraciones del abogado esloveno sobre el mejor jugador de la última Copa del Mundo, en las que reclama que “debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso”.



“Al final, Messi juega todo el año con (Kylian) Mbappé”, explicó el dirigente deportivo en alusión a las burlas de ‘Dibu’ Martínez al delantero francés: “Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”.



Acerca del famoso gesto que hizo el portero del Aston Villa cuando recogió el premio como el mejor arquero en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la Uefa opinó que fue “una cosa repugnante”.