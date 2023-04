Recomiendan incoporar verduras y ejercico físico

sábado 08 de abril de 2023 | 6:04hs.

La Semana Santa, además del momento para la celebración para los cristianos, tiene como ritual un menú con alimentos marcados por tradiciones como pescados, roscas, chocolates y queso. Comidas muy calóricas que se potencian en esta región con diferentes preparaciones.



Lo ideal, según destacaron especialistas en nutrición, es mantener una dieta saludable y equilibrada, sumada a la actividad física. De esta manera, en fechas importantes lo recomendable es comer y beber con moderación, pero no privarse de ello.



En este contexto, la responsable del Servicio de Nutrición del Hospital Madariaga, Moira Mazzanti, recomendó planificar las comidas durante la semana. Tener en cuenta que la organización es la clave, debemos planificar con quienes vamos a compartir, comprar y cocinar la porción justa de las diferentes preparaciones para cada día que se va a consumir, “sin desaprovechar la ocasión para agregar algunas preparaciones con pescado como tartas, empanadas, arrollados. Y a no olvidarnos de sumar diferentes verduras a las preparaciones que vayamos a consumir, sin dejar de consumir frutas durante esos días”, puntualizó.



Por otra parte, aconsejó aprovechar el tiempo libre para compartir con los afectos con actividades recreativas como salir a caminar, andar en bicicleta y además para realizar esas preparaciones en familia.



Según remarcó no existen versiones que aporten menos calorías, aunque sí se pueden reemplazar algunos ingredientes para mejorar la calidad de las preparaciones.



Precisamente, se puede cambiar la leche entera por descremada, quesos duros por quesos blandos como cremosos o utilizar ricota, manteca por aceite y también agregando semillas; para quienes elaboran los huevos caseros, optar por chocolate con mayor porcentaje de cacao o sin azúcar. Y más allá de los reemplazos, se aconseja consumir de forma medida, siempre disfrutando y volviendo a nuestros hábitos saludables”.