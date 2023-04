Miles de turistas eligieron Misiones para disfrutar de la belleza natural

sábado 08 de abril de 2023 | 6:00hs.

La Semana Santa nuevamente demostró que es una de las fechas que registra más movimiento turístico dentro del país y de gran impacto en provincias como Misiones. Son cuatro días seguidos que los argentinos aprovechan para hacer unas escapadas dentro del país o simplemente dentro de una misma provincia, como sucede con muchos misioneros que eligen hacer turismo interno.



Este fin de semana extralargo que se extiende desde el jueves y hasta mañana, representó una buena oportunidad para el descanso XL. Entre los lugares más elegidos se encuentran Puerto Iguazú, El Soberbio, que registró alrededor del 90% de ocupación hotelera, y paseos en Posadas y otros puntos de la provincia. El tiempo cálido otoñal, con algunas lluvias, hizo desistir algunas reservas realizadas en hoteles como ocurrió en Iguazú y Posadas.



No obstante, Puerto Iguazú demostró una vez más que es uno de los destinos argentinos más elegidos para descansar.



Tradicionalmente la Ciudad de las Cataratas se ve colmada y el Viernes Santo es el día más concurrido en el atractivo natural.



Este año las condiciones climáticas modificaron el comportamiento de los turistas, que al parecer postergaron hasta hoy su visita a los 275 saltos de la maravilla natural. Durante los dos primeros días, 13.561 personas ingresaron al Parque Nacional Iguazú.



El jueves, los turistas optaron por salir del país, debido a las inclemencias del tiempo, ya que Foz de Iguazú ofrece opciones para disfrutar en lugares cerrados.



Se registraron largas filas en el centro de frontera, no sólo para salir sino también para ingresar: en su mayoría eran brasileños que aprovechaban el feriado para hacer compras en supermercados y vinotecas de la Ciudad de las Cataratas.



Ya ayer, el movimiento de turistas en Cataratas aumentó. Si bien el atractivo esperaba la visita de 5.000 personas que habían adquirido su ticket con anticipación, la afluencia fue mayor alcanzando 9.758 que ingresaron de forma progresiva, teniendo en cuenta que el pronóstico de lluvia no se cumpliría. Muchos visitantes optaron por visitar el Parque Nacional en horas del mediodía y otros tantos ingresaron sobre la hora del cierre. Un dato a destacar es que el flujo de turistas extranjeros se mantiene en un promedio de 1.200 personas por día.



“Se registró una buena afluencia de turistas, si bien se esperaba una llegada masiva en Viernes Santo, creemos que el clima modificó los planes de los turistas. Es posible que el sábado (por hoy) el número se incremente de forma considerable, ya que se espera buen tiempo”, indicó Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Iguazú.



Habilitación de los circuitos

La habilitación de los circuitos Inferior y Garganta del Diablo provocó que los visitantes se dispersen dentro del área protegida y eso favoreció al disfrute de los turistas que se desplazaban con mayor libertad sin mayores inconvenientes o filas. Asimismo, la empresa aumentó la frecuencia de los trenes. Desde la estación Central a la estación Cataratas la frecuencia fue cada 20 minutos y desde estación Cataratas a Garganta del Diablo la frecuencia fue cada 10 minutos, reduciendo así la demora de una forma considerable y facilitando que todos los visitantes puedan disfrutar del salto más imponente.



Para hoy

Hoy el Parque Nacional Iguazú volverá a abrir sus puertas una hora más temprano, desde las 7 de la mañana los visitantes podrán ingresar hasta las 16; el último tren a Garganta del Diablo a las 16.30.



Se recomienda adquirir el ticket por el sitio web https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/inicio para evitar filas en el acceso al área protegida. Y desde las 9 de la mañana se solicita a los visitantes arribar al Parque Nacional Iguazú con transporte público para evitar que se complete el estacionamiento. Durante toda la jornada estará vigente el protocolo de visitas multitudinarias, en el que fuerzas de seguridad, Parques Nacionales y el municipio trabajan en puntos clave a fin de informar al visitante sobre las normativas vigente.

El Soberbio, con ocupación casi completa

El Soberbio registró una ocupación hotelera del 95%.



A su vez, el lugar más concurrido por los visitantes fue el Parque Moconá, que gracias a su caudal de agua actual pudo abrir sus puertas para que los turistas puedan apreciar los paseos náuticos.



Ayer, debido a las últimas lluvias, no se habilitó el recorrido por los senderos.



En cuanto a números, ingresaron 750 personas al Parque Provincial, que abre sus puertas de lunes a domingo de 9.30 a 17.



La primera embarcación sale a las 10.15 y la última a las 16.45.



El último ingreso al predio es a las 16.20.



Los precios de entrada los días sábados, domingos y feriados son de 3.200 pesos para residentes argentinos y 5.300 pesos para extranjeros.

Con la información decorresponsalías Puerto Iguazú, El Soberbio y Santa Ana

Posadas ofrece diversas actividades para los turistas

En Posadas la ocupación hotelera osciló hasta ayer en alrededor del 80%, con gran presencia de turistas brasileños y paraguayos. La ciudad ofreció diversas actividades como paseos guiados y el circuito siete iglesias desde el comienzo de Semana Santa. También hubo visitantes de distintas partes del NEA como Formosa y Corrientes.



No obstante, las reservas en la capital misionera se mantienen en un promedio de dos noches. La mayoría de los visitantes retorna de su visita a Puerto Iguazú y se queda en Posadas o viceversa.



En cuanto a las actividades, para hoy, serán: el paseo guiado en kayak desde el Club Náutico León Seró a partir de las 9. El paseo guiado en bicicleta desde el Monumento Andresito con salida a las 17. Y en el Parque de las Fiestas se realiza una edición especial de la Misa Criolla con la participación de Arcano y el Ballet Folklórico municipal.



Por último, mañana, domingo de Pascuas de Resurrección se llevará adelante el festival musical de elencos municipales a partir de las 19.



San Ignacio y Santa Ana entre los atractivos elegidos

San Ignacio iba a ser sede de la Misa Popular de las Misiones el Jueves Santo a la noche, con el acompañamiento del recital de Zamba Quipildor. Esto no sucedió porque las condiciones climáticas no lo permitieron (debió trasladarse a Posadas). Desde la Dirección de Turismo de la localidad señalaron que la ocupación es del 40% debido a que se cayeron algunas reservas por la suspensión de dicho evento.



Luego aseguraron que San Ignacio tiene otras actividades para ofrecer a los turistas como los paseos guiados en la reducción jesuítica.



Por otro lado, en Santa Ana se encuentra el Parque Temático de la Cruz. Allí se realizó la adoración al Santísimo como una actividad tradicional del Viernes Santo.



Además se incluyó el recorrido de los senderos y la visita a la Cruz, dentro del Parque, sumado a la propuesta de sectores gastronómicos donde los turistas pueden descansar y comer platos regionales.



Por otro lado, otro de los sitios más visitados es la reducción jesuítica de Santa Ana, la cual se encuentra abierta de 7.30 a 18.30 de lunes a domingo.