Se proyectan más aumentos en el precio de las carnes

sábado 08 de abril de 2023 | 6:04hs.

Tras el anuncio del dólar agro, desde algunos sectores productivos salieron a advertir que la medida dispuesta por el gobierno nacional volverá a estimular precios en alza en el rubro alimenticio. Apuntaron que con la mayor cotización y exportación de derivados de la soja, subirán los precios de la harina de soja y derivados que se usan en la alimentación y suplementación de varios animales. Se estimó que la suba sería al menos de un 10%.



Uno de los sectores que salió a criticar un tipo de cambio diferencial fue la Federación de Productores Porcinos. Advirtieron que hay un impulso constante de mayores costos para la producción en el país. Por su parte desde la producción ganadera y más allá del costo de los insumos, recordaron que el valor de la hacienda está estable y con precios menores a los que había meses atrás. Se recordó en tanto que la carne vacuna fue uno de los alimentos que más subió en marzo (ver Fuerte aumento...) y podría volver a crecer en precios tras la Semana Santa.



Complica costos

“ El llamado dólar agro anunciado por el gobierno nacional es un nuevo golpe a la producción porcina que se suma al daño provocado por las importaciones de cortes realizadas al tipo de cambio oficial que distorsionan aún más el mercado interno y los saldos técnicos de IVA que tienen los productores nacionales y no pueden recuperar. La medida tomada actualmente, similar a la adoptada en septiembre y en diciembre del año pasado, es realizada en un contexto de escasez de producción nacional de granos por la sequía. Esto significa que a las dificultades para conseguir harina de soja se le sumará la suba de precio y el aumento de su precio que hace crecer el costo de producción en al menos un 10%”, explicó el jueves en un comunicado la Federación Porcina Argentina.



Consultado por TN, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, reiteró que se encarecerán los costos para las producciones que dependen de los derivados de la soja, como la ganadería y la lechería.



También alertó que encarecerá los arrendamientos, incluso para los que no producen soja, ya que se toma el valor de ese cultivo como referencia.



“Lo que necesitamos es la unificación del tipo de cambio, reglas claras y previsibilidad. Claramente tenemos que avanzar hacia un escenario de eliminación de los derechos de exportación, y no a este tipo de simulacros tan acotados en el tiempo”, enfatizó.



Desde el sector ruralista se enfatizó que la medida que fomenta algunas exportaciones no hace más que generar distorsiones en el mercado y promover consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas como tambos, granjas, feedlot. “Si sube la soja, también lo harán algunos de los subproductos que son parte de nuestras dietas. Si bien el insumo principal es el maíz, los derivados de la oleaginosa también se usan como fuentes proteicas y eso seguramente va a tener repercusión en nuestros costos”, había explicado en septiembre un productor de feedlot, ante la medida que se volvió a repetir este mes.

La hacienda con precios contenidos

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, Darío Bruera, recordó que en la actualidad los precios de la hacienda están por debajo de los valores que alcanzaron meses atrás. Y reconoció que no se conoce el rumbo que puedan tomar las cotizaciones en el país próximamente.



“Los precios vienen un poco retraídos a lo que se cotizaba un mes atrás, en febrero o principios de marzo la hacienda alcanzó valores de 500 pesos (para la categoría más cotizada) y hoy estamos en torno a los 420 o 450 pesos como mucho. Eso es lo que se está operando en venta directa”, comentó en diálogo con El Territorio.



Aseveró en tanto que “también estos valores se condicen con los últimos remates televisados así que vemos una retracción de precios. Con respecto a las subas que pueda tener la carne vacuna, desconozco que pueda pasar, es un dato que no manejo. Creo que el mercado de hacienda está muy tranquilo actualmente”.



Por otra parte, el directivo recordó que el próximo miércoles a las 14, realizarán en Andresito un remate de ganado en el predio de la Asociación Ganadera de Andresito. Se subastarán lotes físicos y filmados de animales gordos, de invernada y para cría de productores de la región.

Fuerte aumento de la carne en el primer trimestre

Con un porcentaje del 15,64%, la carne vacuna, es el rubro que encabeza la estadística mensual del Isepci debido a su notable incremento desde enero. Le siguen los productos de almacén y en menor medida, los de verdulería. El índice barrial de precios (IBP) relevado mensualmente por el equipo técnico del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana de Misiones (Isepci), reveló así que los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos sufrieron un incremento del 8,68% en el último mes. Es decir, que una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $86.892,84 para sobrevivir.



“El detrimento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados, expone por qué aun frente al crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y del descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que sigue aumentando y va consolidando una sociedad con un 40% de argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza, que día a día se encuentran con un panorama de incertidumbre y crisis”, dejó entrever la directora del Isepci Misiones, Belén Wagner.



Así en Misiones, la Canasta Básica Alimentaria costó $86.892,82, un 8,68% más que en febrero y, para cubrir otros gastos como vivienda, transporte, salud, entre otros; una familia tipo necesitó $196.377,82.



Puntualmente, el rubro carnicería destacó un notable incremento durante el primer trimestre del 2023 con un 15,64%, seguido de los productos de con 7,40% y finalmente, los de verdulería con una variación mensual del 2,93%.